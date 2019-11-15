Кейн и Роналду опередили Дзюбу в гонке бомбардиров отбора на Евро-2020

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба (9 голов) переместился со второй на четвертую строчку в гонке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020.

Форварда россиян опередили нападающий сборной Англии Гарри Кейн (11 голов) и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (10 голов).

Оба форварда отметились хет-триками в последних матчах своих национальных команд – с Черногорией (7:0) и Литвой (6:0) соответственно.

В следующих двух встречах Россия сыграет с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

Россия досрочно обеспечила себе место на Евро-2020.

Роналду забил 98-й гол за сборную Португалии. До повторения мирового рекорда – 11 голов