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    Кейн и Роналду опередили Дзюбу в гонке бомбардиров отбора на Евро-2020

    Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба (9 голов) переместился со второй на четвертую строчку в гонке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020.

    Форварда россиян опередили нападающий сборной Англии Гарри Кейн (11 голов) и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (10 голов).

    Оба форварда отметились хет-триками в последних матчах своих национальных команд – с Черногорией (7:0) и Литвой (6:0) соответственно.

    • В следующих двух встречах Россия сыграет с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
    • Россия досрочно обеспечила себе место на Евро-2020.

    Роналду забил 98-й гол за сборную Португалии. До повторения мирового рекорда – 11 голов

    Источник: Бомбардир.ру

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