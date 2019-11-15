Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кейн и Роналду опередили Дзюбу в гонке бомбардиров отбора на Евро-2020

Кейн и Роналду опередили Дзюбу в гонке бомбардиров отбора на Евро-2020

15 ноября 2019, 01:15
16

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба (9 голов) переместился со второй на четвертую строчку в гонке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020.

Форварда россиян опередили нападающий сборной Англии Гарри Кейн (11 голов) и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (10 голов).

Оба форварда отметились хет-триками в последних матчах своих национальных команд – с Черногорией (7:0) и Литвой (6:0) соответственно.

  • В следующих двух встречах Россия сыграет с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
  • Россия досрочно обеспечила себе место на Евро-2020.

Роналду забил 98-й гол за сборную Португалии. До повторения мирового рекорда – 11 голов

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Португалия Англия Россия Дзюба Артем Роналду Криштиану Кейн Гарри
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nikoo
1573778737
Надеюсь Дзюба забьёт Бельгии и догонит
Ответить
SaveAS
1573793343
Вот эта новость! Весь мир удивлён, как такое могло произойти.
Ответить
Derzkiy1
1573794029
Сан Марино впереди )
Ответить
Play
1573795603
Ничего, в Сан-Марино Артём покажет кто лучший форвард Европы
Ответить
yеovill
1573799727
Если делаете cтавки -> portal-bet.ru
Ответить
Давид59
1573804341
Дзюбиньо, прибавь обороты!!! Гады на финишной прямой обходят!!!
Ответить
Plyash
1573811663
Мне совершенно плевать,сколько забьёт Дзюбиньё в оставшихся двух играх,не о том думать следует.Если ещё и Дзю будет думать,как ему догнать(обогнать) Кейна или Роналду,то точно будет полный абзац. Думать надо,как обыграть Бельгию с нужным нам результатом,вот это будет фантастика.Удачи нам всем.
Ответить
Сенситив
1573817771
борьба голеадоров обострилась, не пустяк, еврейчик впереди, однако, как-то так...))
Ответить
алдан2014
1573821441
Писец пришёл Сан-марине, Артёмка зол.Какие то игрочишки обогнали..
Ответить
Decorhome
1573831484
Еще не вечер
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+