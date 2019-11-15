Отбор Евро-2020. Англия и Чехия добились побед и вышли на чемпионат Европы

В группе A состоялись матчи отборочного турнира Евро-2020.

Сборная Англии в своей 1000-й игре в истории разгромила Черногорию со счетом 7:0. Чехия одержала волевую победу над Косово – 2:1 – и вслед за Англией вышла на чемпионат Европы.

Отбор Евро-2020. Группа A

Англия – Черногория – 7:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Окслейд-Чемберлен, 11; 2:0 – Кейн, 19; 3:0 – Кейн, 24; 4:0 – Рэшфорд, 30; 5:0 – Кейн, 37; 6:0 – Софранач, 66 (в свои ворота); 7:0 – Абрахам, 84.

Чехия – Косово – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Нухиу, 50; 1:1 – Крал, 71; 2:1 – Челюстка, 79.

Группа A И В Н П Мячи Разница Очки 1. Англия 7 6 0 1 33:6 +27 18 2. Чехия 7 5 0 2 13:10 +3 15 3. Косово 7 3 2 2 13:12 +1 11 4. Черногория 8 0 3 5 3:22 -19 3 5. Болгария 7 0 3 4 5:17 -12 3

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020