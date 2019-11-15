Отбор Евро-2020. Англия и Чехия добились побед и вышли на чемпионат Европы

В группе A состоялись матчи отборочного турнира Евро-2020.
Сборная Англии в своей 1000-й игре в истории разгромила Черногорию со счетом 7:0. Чехия одержала волевую победу над Косово – 2:1 – и вслед за Англией вышла на чемпионат Европы.
Отбор Евро-2020. Группа A
Англия – Черногория – 7:0 (5:0)
Голы: 1:0 – Окслейд-Чемберлен, 11; 2:0 – Кейн, 19; 3:0 – Кейн, 24; 4:0 – Рэшфорд, 30; 5:0 – Кейн, 37; 6:0 – Софранач, 66 (в свои ворота); 7:0 – Абрахам, 84.
Голы: 0:1 – Нухиу, 50; 1:1 – Крал, 71; 2:1 – Челюстка, 79.
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Англия
|7
|6
|0
|1
|33:6
|+27
|18
|2.
|Чехия
|7
|5
|0
|2
|13:10
|+3
|15
|3.
|Косово
|7
|3
|2
|2
|13:12
|+1
|11
|4.
|Черногория
|8
|0
|3
|5
|3:22
|-19
|3
|5.
|Болгария
|7
|0
|3
|4
|5:17
|-12
|3
Источник: Бомбардир.ру