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    Отбор Евро-2020. Англия и Чехия добились побед и вышли на чемпионат Европы

    В группе A состоялись матчи отборочного турнира Евро-2020.

    Сборная Англии в своей 1000-й игре в истории разгромила Черногорию со счетом 7:0. Чехия одержала волевую победу над Косово – 2:1 – и вслед за Англией вышла на чемпионат Европы.

    Отбор Евро-2020. Группа A

    Англия – Черногория – 7:0 (5:0)

    Голы: 1:0 – Окслейд-Чемберлен, 11; 2:0 – Кейн, 19; 3:0 – Кейн, 24; 4:0 – Рэшфорд, 30; 5:0 – Кейн, 37; 6:0 – Софранач, 66 (в свои ворота); 7:0 – Абрахам, 84.

    Чехия – Косово – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Нухиу, 50; 1:1 – Крал, 71; 2:1 – Челюстка, 79.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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