Комличенко: «Одной ногой перешел в ЦСКА, уже чуть ли не квартиру искал в Москве»

Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал, почему летом сорвался его переход в ЦСКА.

— Сколько все тянулось с ЦСКА?

— Недели три, где-то с 10 августа. В начале лета «Млада» сказала, что готова продать за хорошие деньги. В ходе переговоров снижала и снижала цену, максимально шла навстречу — спасибо за это огромное, «Млада» делала все. Однако потом ЦСКА предложил аренду с правом выкупа.

— Лучшего бомбардира и рекордсмена Чехии, игрока сборной, россиянина — и в аренду. Не согласен, что это звучит несерьезно?

— Ну да, странно, понимал это. «Млада» тоже: «Мы не против продажи, но аренда зачем? Вот не заиграешь там, и вернешься расстроенный, немотивированный».

— С кем из ЦСКА пообщался?

— В основном все через агента. Напрямую — только с Максимом Дюковым (руководителем селекционного отдела): «Комли, ты как, готов к нам?» Это уже 29-е число — давно готов, пора. Пообещал: «Буду работать, делать все, что требуется». — «Окей, ждем на медосмотр». Чемоданное настроение было, одной ногой перешел, уже чуть ли не квартиру искал в Москве.

— Когда узнал, что сделка сорвалась?

— 30–31 августа. Летел в сборную и уже понимал, что не получится. ЦСКА до последнего пытался договориться с «Младой», вплоть до конца месяца, но получил отказ: «Ребята, все. И так огромную скидку сделали, извините», – сказал Компличенко.

Комличенко – воспитанник «Краснодара».

В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча и забил 29 голов.

сыграл 33 матча и забил 29 голов. «Млада Болеслав» сообщала об интересе к Комличенко со стороны «Локомотива».

«Спорт-Экспресс» утверждал, что ЦСКА должен заплатить за 24-летнего футболиста 2,65 миллиона евро.

Комличенко: «Летом «Галатасарай» был готов подписывать меня. Шел у них под 3-4 номером. Дзюба – под вторым, Фалькао – под первым»