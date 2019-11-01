Комличенко: «Одной ногой перешел в ЦСКА, уже чуть ли не квартиру искал в Москве»

Да все еще возможно ,нынешней зимой ,Коля.)
Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал, почему летом сорвался его переход в ЦСКА.
— Сколько все тянулось с ЦСКА?
— Недели три, где-то с 10 августа. В начале лета «Млада» сказала, что готова продать за хорошие деньги. В ходе переговоров снижала и снижала цену, максимально шла навстречу — спасибо за это огромное, «Млада» делала все. Однако потом ЦСКА предложил аренду с правом выкупа.
— Лучшего бомбардира и рекордсмена Чехии, игрока сборной, россиянина — и в аренду. Не согласен, что это звучит несерьезно?
— Ну да, странно, понимал это. «Млада» тоже: «Мы не против продажи, но аренда зачем? Вот не заиграешь там, и вернешься расстроенный, немотивированный».
— С кем из ЦСКА пообщался?
— В основном все через агента. Напрямую — только с Максимом Дюковым (руководителем селекционного отдела): «Комли, ты как, готов к нам?» Это уже 29-е число — давно готов, пора. Пообещал: «Буду работать, делать все, что требуется». — «Окей, ждем на медосмотр». Чемоданное настроение было, одной ногой перешел, уже чуть ли не квартиру искал в Москве.
— Когда узнал, что сделка сорвалась?
— 30–31 августа. Летел в сборную и уже понимал, что не получится. ЦСКА до последнего пытался договориться с «Младой», вплоть до конца месяца, но получил отказ: «Ребята, все. И так огромную скидку сделали, извините», – сказал Компличенко.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча и забил 29 голов.
- «Млада Болеслав» сообщала об интересе к Комличенко со стороны «Локомотива».
- «Спорт-Экспресс» утверждал, что ЦСКА должен заплатить за 24-летнего футболиста 2,65 миллиона евро.
Комличенко: «Летом «Галатасарай» был готов подписывать меня. Шел у них под 3-4 номером. Дзюба – под вторым, Фалькао – под первым»