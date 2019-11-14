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  • Комличенко: «Одной ногой перешел в ЦСКА, уже чуть ли не квартиру искал в Москве»

Комличенко: «Одной ногой перешел в ЦСКА, уже чуть ли не квартиру искал в Москве»

14 ноября 2019, 18:26
12

Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал, почему летом сорвался его переход в ЦСКА.

— Сколько все тянулось с ЦСКА?

— Недели три, где-то с 10 августа. В начале лета «Млада» сказала, что готова продать за хорошие деньги. В ходе переговоров снижала и снижала цену, максимально шла навстречу — спасибо за это огромное, «Млада» делала все. Однако потом ЦСКА предложил аренду с правом выкупа.

— Лучшего бомбардира и рекордсмена Чехии, игрока сборной, россиянина — и в аренду. Не согласен, что это звучит несерьезно?

— Ну да, странно, понимал это. «Млада» тоже: «Мы не против продажи, но аренда зачем? Вот не заиграешь там, и вернешься расстроенный, немотивированный».

— С кем из ЦСКА пообщался?

— В основном все через агента. Напрямую — только с Максимом Дюковым (руководителем селекционного отдела): «Комли, ты как, готов к нам?» Это уже 29-е число — давно готов, пора. Пообещал: «Буду работать, делать все, что требуется». — «Окей, ждем на медосмотр». Чемоданное настроение было, одной ногой перешел, уже чуть ли не квартиру искал в Москве.

— Когда узнал, что сделка сорвалась?

— 30–31 августа. Летел в сборную и уже понимал, что не получится. ЦСКА до последнего пытался договориться с «Младой», вплоть до конца месяца, но получил отказ: «Ребята, все. И так огромную скидку сделали, извините», – сказал Компличенко.

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча и забил 29 голов.
  • «Млада Болеслав» сообщала об интересе к Комличенко со стороны «Локомотива».
  • «Спорт-Экспресс» утверждал, что ЦСКА должен заплатить за 24-летнего футболиста 2,65 миллиона евро.

Комличенко: «Летом «Галатасарай» был готов подписывать меня. Шел у них под 3-4 номером. Дзюба – под вторым, Фалькао – под первым»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Млада Болеслав ЦСКА Комличенко Николай
Комментарии (12)
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VVM1964
1573745435
14 .11.2019 - " День Комличенко " на бомбардире )))
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imamudinlavrinyuk
1573746316
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De_Frenki
1573748703
мутный он какой то чел...не наш вариант.
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bset
1573749181
Жадность фраера сгубила. Это нужно быть, наверное, дважды или трижды евреем, чтобы дважды получить скидку и в итоге просить аренду с правом выкупа.
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DeStar
1573750328
Странно конечно, за ним я не следил, но стата хороша, думаю забивать мог бы и в рпл без проблем
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shurik45
1573750918
Да все еще возможно ,нынешней зимой ,Коля.)
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Derzkiy1
1573755301
У ЦСКА Тимур Жималетдинов в нападение есть , на много интереснее выглядит и моложе ! Лучше его из аренды дождаться , парень в лч забивал и вообще хорошо смотрелся
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Niko
1573755685
Да, жаль что не хватило бабла. Даст бог может этой зимой случится чудо, но боюсьцена уже будет выше
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Snek
1573759592
Хочется сказать, что Гинер жадный, но на самом деле просто ЦСКА очень бедный.
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