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    Комличенко: «Одной ногой перешел в ЦСКА, уже чуть ли не квартиру искал в Москве»

    Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал, почему летом сорвался его переход в ЦСКА.

    — Сколько все тянулось с ЦСКА?

    — Недели три, где-то с 10 августа. В начале лета «Млада» сказала, что готова продать за хорошие деньги. В ходе переговоров снижала и снижала цену, максимально шла навстречу — спасибо за это огромное, «Млада» делала все. Однако потом ЦСКА предложил аренду с правом выкупа.

    — Лучшего бомбардира и рекордсмена Чехии, игрока сборной, россиянина — и в аренду. Не согласен, что это звучит несерьезно?

    — Ну да, странно, понимал это. «Млада» тоже: «Мы не против продажи, но аренда зачем? Вот не заиграешь там, и вернешься расстроенный, немотивированный».

    — С кем из ЦСКА пообщался?

    — В основном все через агента. Напрямую — только с Максимом Дюковым (руководителем селекционного отдела): «Комли, ты как, готов к нам?» Это уже 29-е число — давно готов, пора. Пообещал: «Буду работать, делать все, что требуется». — «Окей, ждем на медосмотр». Чемоданное настроение было, одной ногой перешел, уже чуть ли не квартиру искал в Москве.

    — Когда узнал, что сделка сорвалась?

    — 30–31 августа. Летел в сборную и уже понимал, что не получится. ЦСКА до последнего пытался договориться с «Младой», вплоть до конца месяца, но получил отказ: «Ребята, все. И так огромную скидку сделали, извините», – сказал Компличенко.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча и забил 29 голов.
    • «Млада Болеслав» сообщала об интересе к Комличенко со стороны «Локомотива».
    • «Спорт-Экспресс» утверждал, что ЦСКА должен заплатить за 24-летнего футболиста 2,65 миллиона евро.

    Комличенко: «Летом «Галатасарай» был готов подписывать меня. Шел у них под 3-4 номером. Дзюба – под вторым, Фалькао – под первым»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2106

      shurik45 37 минут назад

      Да все еще возможно ,нынешней зимой ,Коля.)

      1
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      Рейтинг: +8839

      DeStar 47 минут назад

      Странно конечно, за ним я не следил, но стата хороша, думаю забивать мог бы и в рпл без проблем

      0
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      Рейтинг: +1130

      Genz 1 час назад

      Саломон из ЦСКА сказал , ты в команде Комли. Изя из ЦСКА сказал , ты, что Комли ещё не вышел на поле? За тобой в раздевалку Мойка уже пошел. Гинер сказал, Комли, ты хороший парень, но подождем, когда забьешь в сборной

      0
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      Рейтинг: +12547

      bset 1 час назад

      Жадность фраера сгубила. Это нужно быть, наверное, дважды или трижды евреем, чтобы дважды получить скидку и в итоге просить аренду с правом выкупа.

      3
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      Рейтинг: +2

      stаs38 1 час назад

      Если делаете ставки -> portal-bet.ru

      -1
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      Рейтинг: +259

      De_Frenki 1 час назад

      мутный он какой то чел...не наш вариант.

      0
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      Рейтинг: -7

      imamudinlavrinyuk 1 час назад

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      Рейтинг: +19078

      VVM1964 2 часа назад

      14 .11.2019 - " День Комличенко " на бомбардире )))

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