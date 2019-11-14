Комличенко: «Летом «Галатасарай» был готов подписывать меня. Шел у них под 3-4 номером. Дзюба – под вторым, Фалькао – под первым»

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал об интересе «Галатасарая».

«В Европе были варианты из нижней половины таблицы Бундеслиги, из Франции – участники еврокубков. Серия А, топ-клубы Бельгии. Все только разговоры – звонили агенту, узнавали цифры. Но для всех я был третьим-четвертым кандидатом – один дешевле, у другого лучше конкретные параметры, а я на заметку.

Самое шикарное летнее предложение? В Турции хорошие условия были. Вся первая пятерка меня вела. «Галатасарай» уже был готов подписывать. Но, условно, я шел у них под третьим-четвертым номером, Дзюба – под вторым, Фалькао – под первым. Подписали в итоге звезду на приличную зарплату. Мне до Фалькао расти и расти, само собой», – сказал Комличенко.

Комличенко – воспитанник «Краснодара».

В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча и забил 29 голов.

сыграл 33 матча и забил 29 голов. Нападающим интересовались ЦСКА, «Локомотив» и европейские клубы.

Комличенко: «Цорн сказал, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился»



