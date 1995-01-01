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    Комличенко: «Летом «Галатасарай» был готов подписывать меня. Шел у них под 3-4 номером. Дзюба – под вторым, Фалькао – под первым»

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал об интересе «Галатасарая».

    «В Европе были варианты из нижней половины таблицы Бундеслиги, из Франции – участники еврокубков. Серия А, топ-клубы Бельгии. Все только разговоры – звонили агенту, узнавали цифры. Но для всех я был третьим-четвертым кандидатом – один дешевле, у другого лучше конкретные параметры, а я на заметку.

    Самое шикарное летнее предложение? В Турции хорошие условия были. Вся первая пятерка меня вела. «Галатасарай» уже был готов подписывать. Но, условно, я шел у них под третьим-четвертым номером, Дзюба – под вторым, Фалькао – под первым. Подписали в итоге звезду на приличную зарплату. Мне до Фалькао расти и расти, само собой», – сказал Комличенко.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча и забил 29 голов.
    • Нападающим интересовались ЦСКА, «Локомотив» и европейские клубы.

    Комличенко: «Цорн сказал, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился»


    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1855

      Derzkiy1 52 минуты назад

      Единственное кто мог подписать это ЦСКА и то они копейки готовы заплатить за него на ихнем бюджете конечно , но не стали . Уверен ЦСКА бы купил его если не кот в мешке он был

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      Рейтинг: +13

      Снег 59 минут назад

      Коля, просидел бы у янычар на лавке, потом бы мучился... Попадая в туретчину, забудь о Европе...















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