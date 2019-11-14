Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комличенко: «Летом «Галатасарай» был готов подписывать меня. Шел у них под 3-4 номером. Дзюба – под вторым, Фалькао – под первым»

Комличенко: «Летом «Галатасарай» был готов подписывать меня. Шел у них под 3-4 номером. Дзюба – под вторым, Фалькао – под первым»

14 ноября 2019, 16:50
6

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал об интересе «Галатасарая».

«В Европе были варианты из нижней половины таблицы Бундеслиги, из Франции – участники еврокубков. Серия А, топ-клубы Бельгии. Все только разговоры – звонили агенту, узнавали цифры. Но для всех я был третьим-четвертым кандидатом – один дешевле, у другого лучше конкретные параметры, а я на заметку.

Самое шикарное летнее предложение? В Турции хорошие условия были. Вся первая пятерка меня вела. «Галатасарай» уже был готов подписывать. Но, условно, я шел у них под третьим-четвертым номером, Дзюба – под вторым, Фалькао – под первым. Подписали в итоге звезду на приличную зарплату. Мне до Фалькао расти и расти, само собой», – сказал Комличенко.

  • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
  • В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча и забил 29 голов.
  • Нападающим интересовались ЦСКА, «Локомотив» и европейские клубы.

Комличенко: «Цорн сказал, я по стилю не подхожу. Окей, без проблем, сильно не расстроился»


Источник: Sport24
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Галатасарай Млада Болеслав Дзюба Артем Фалькао Радамель Комличенко Николай
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Снег
1573741345
Коля, просидел бы у янычар на лавке, потом бы мучился... Попадая в туретчину, забудь о Европе...
Ответить
Derzkiy1
1573741722
Единственное кто мог подписать это ЦСКА и то они копейки готовы заплатить за него на ихнем бюджете конечно , но не стали . Уверен ЦСКА бы купил его если не кот в мешке он был
Ответить
imamudinlavrinyuk
1573746356
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение..... Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно!!!!!!! ---- https://shorturl.ca/zrenie
Ответить
Фан666
1573750925
Что то ты застрял в Чехии. Результат вроде есть а трансфер не идет
Ответить
Константинн
1573754135
Приближается зимнее трансферное окно вот и понеслось... Миранчуки, сейчас еще и Комлличенко какой то, не удивлюсь если его в сборную Стас пригласит. Не понимаю кто на такое клюет.
Ответить
Spartak Piter
1573804815
**ю*а никуда не уйдет. Все разговоры полная хрень. Вы сами это понимать должны.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+