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  • «Локомотив»: «Не знаем, сможем ли сохранить Жоау Мариу, но мы попробуем»

«Локомотив»: «Не знаем, сможем ли сохранить Жоау Мариу, но мы попробуем»

13 ноября 2019, 16:57
6

Андрей Лосюк, отвечающий за работу «Локомотива» с зарубежным рынком, прокомментировал будущее в команде полузащитника Жоау Мариу.

«Мариу отлично справляется, и мы ему очень рады. Мы не знаем, сможем ли сохранить его в команде, но попробуем», – сказал Лосюк на WyScout Forum 2019.

  • Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа.
  • Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.
  • В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 12 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.

Calciomercato: «Локомотив» выкупит Жоау Мариу у «Интера»


Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Интер Мариу Жоау
Комментарии (6)
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Decorhome
1573654208
Действительно нужный и полезный игрок
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Рубинище
1573663382
Всяких Смоловых выгоните, но Марио оставьте- очень хороший футболист.
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ola1a
1573678076
Один из топ-игроков нашего чемпа. Сохранить всеми силами.
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