Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    «Локомотив»: «Не знаем, сможем ли сохранить Жоау Мариу, но мы попробуем»

    Андрей Лосюк, отвечающий за работу «Локомотива» с зарубежным рынком, прокомментировал будущее в команде полузащитника Жоау Мариу.

    «Мариу отлично справляется, и мы ему очень рады. Мы не знаем, сможем ли сохранить его в команде, но попробуем», – сказал Лосюк на WyScout Forum 2019.

    • Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа.
    • Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.
    • В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 12 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.

    Calciomercato: «Локомотив» выкупит Жоау Мариу у «Интера»


    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:57
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7773

      parevg 44 минуты назад

      Полезный игрок. Надо сохранить.
      Он мне Фернандеша напоминает, только моложе лет на 15.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -27402

      пьяныйхоровод > parevg 16 минут назад

      Его Зенит вот-вот купит . Сообщает оооооооооооооооочень достоверный источник .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7773

      parevg > пьяныйхоровод 6 минут назад

      Неее, не купит. ввиду изменения лимита, Зениту нужны игроки с правильными паспортами. И на его месте Мамана играет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      TOMSON 1 час назад

      Ну Влашича ЦСКА как-то сохранил. Думаю и тут шансы есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +991

      Decorhome 1 час назад

      Действительно нужный и полезный игрок

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74444
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru