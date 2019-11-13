«Локомотив»: «Не знаем, сможем ли сохранить Жоау Мариу, но мы попробуем»

Андрей Лосюк, отвечающий за работу «Локомотива» с зарубежным рынком, прокомментировал будущее в команде полузащитника Жоау Мариу.

«Мариу отлично справляется, и мы ему очень рады. Мы не знаем, сможем ли сохранить его в команде, но попробуем», – сказал Лосюк на WyScout Forum 2019.

Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа.

Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 12 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.

Calciomercato: «Локомотив» выкупит Жоау Мариу у «Интера»



