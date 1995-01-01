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    Calciomercato: «Локомотив» выкупит Жоау Мариу у «Интера»

    Журналист Calciomercato Фабрицио Романо считает, что арендованный у «Интера» полузащитник Жоау Мариу останется в «Локомотиве».

    По его словам, «Интер» рассчитывает на выкуп игрока, так как португалец не входит в планы Антонио Конте. «Локомотив» доволен выступлением Мариу, поэтому планирует выкупить полузащитника.

    Руководство «Интера» настроено оптимистично, поскольку Мариу сумел довольно быстро адаптироваться к российскому футболу. «Хавбек счастлив в «Локомотиве» и не исключает, что останется в московском клубе, пока проект перспективен и гарантирует участие в Лиге чемпионов», – пишет Романо.

    • Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа.
    • Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.
    • Мариу провел в РПЛ пять матчей, в которых отдал два ассиста.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +367

      Пельш 1 9 минут назад

      Хороший бродяга, паравозники молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7608

      parevg 2 часа назад

      Это будет хороший трансфер, игрок полезный, в модель игры Локо, вписался как родной.
      Он мне Фернандеша напоминает, только гораздо моложе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1041

      PUZIAKA 2 часа назад

      Преклоняюсь перед мастерством Семина перезапускать карьеры игроков.

      3
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      ...
      Рейтинг: +929

      Джой > PUZIAKA 1 час назад

      Может чемпионат просто уровнем ниже у нас и пора это признать.
      Семину - уважение конечно,но все же.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3070

      Рубинище 2 часа назад

      Конечно нужно выкупать-очень качественный футболист. может наши технике у него наберутся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2397

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Ну наконец-то сплавили

      0
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      ...
      Рейтинг: +107

      Файдаэн_Шаз > InterMilLano1908 2 часа назад

      Потом ещё жалеть будете.

      2
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      Рейтинг: +2129

      BlackMurder > InterMilLano1908 1 час назад

      Ваш клуб интер в европе давно сплавили)

      3
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      Рейтинг: +2397

      InterMilLano1908 > BlackMurder 37 минут назад

      Ну вы то щас прямо топ я смотрю

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