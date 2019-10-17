Calciomercato: «Локомотив» выкупит Жоау Мариу у «Интера»

Журналист Calciomercato Фабрицио Романо считает, что арендованный у «Интера» полузащитник Жоау Мариу останется в «Локомотиве».
По его словам, «Интер» рассчитывает на выкуп игрока, так как португалец не входит в планы Антонио Конте. «Локомотив» доволен выступлением Мариу, поэтому планирует выкупить полузащитника.
Руководство «Интера» настроено оптимистично, поскольку Мариу сумел довольно быстро адаптироваться к российскому футболу. «Хавбек счастлив в «Локомотиве» и не исключает, что останется в московском клубе, пока проект перспективен и гарантирует участие в Лиге чемпионов», – пишет Романо.
- Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа.
- Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.
- Мариу провел в РПЛ пять матчей, в которых отдал два ассиста.
Источник: Calciomercato