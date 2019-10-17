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Calciomercato: «Локомотив» выкупит Жоау Мариу у «Интера»

17 октября 2019, 13:18
22

Журналист Calciomercato Фабрицио Романо считает, что арендованный у «Интера» полузащитник Жоау Мариу останется в «Локомотиве».

По его словам, «Интер» рассчитывает на выкуп игрока, так как португалец не входит в планы Антонио Конте. «Локомотив» доволен выступлением Мариу, поэтому планирует выкупить полузащитника.

Руководство «Интера» настроено оптимистично, поскольку Мариу сумел довольно быстро адаптироваться к российскому футболу. «Хавбек счастлив в «Локомотиве» и не исключает, что останется в московском клубе, пока проект перспективен и гарантирует участие в Лиге чемпионов», – пишет Романо.

  • Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа.
  • Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.
  • Мариу провел в РПЛ пять матчей, в которых отдал два ассиста.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Локомотив Мариу Жоау Конте Антонио
Комментарии (22)
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InterMilLano1908
1571307916
Ну наконец-то сплавили
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Рубинище
1571308427
Конечно нужно выкупать-очень качественный футболист. может наши технике у него наберутся
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PUZIAKA
1571309315
Преклоняюсь перед мастерством Семина перезапускать карьеры игроков.
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Пельш 1
1571316908
Хороший бродяга, паравозники молодцы!
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lysenkoff
1571318626
Вслед за Крыховяком, мега-усиление) Хорошо бы в ЛЧ прям тащил, нам нужно баллов побольше!)))
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zigbert
1571320674
Очень приличный игрок.
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ZENIT84,
1571324234
классный игрок смотрел его несколько раз))) зениту не помешал бы сто пудова)))
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AnTiNeHrEsT
1571324360
Как я понял журналист написал свои домыслы.Додумал за руководство интера и локомотива.И преподносит это людям. Так и строится вся "грязная" система СМИ.
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