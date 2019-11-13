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  • Кучаев – о словах Гончаренко в адрес арбитра: «Понятно, что это эмоции, но работа рефери в действительно вызывала вопросы»

Кучаев – о словах Гончаренко в адрес арбитра: «Понятно, что это эмоции, но работа рефери в действительно вызывала вопросы»

13 ноября 2019, 12:14
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал разговор главного тренера Виктора Гончаренко с судьями матча с «Сочи» (3:2) в 16-м туре РПЛ.

«Спустя несколько секунд мы уже были на поле, начинался второй тайм, поэтому никакой особенной реакции [от нас] не было. Понятно, что все это эмоции, но работа рефери в том матче действительно вызывала вопросы.

Именно этим и вызван тот монолог нашего главного тренера. Впрочем, подробнее говорить на тему судейства не хотелось бы, потому что мое дело – тренироваться и играть», – сказал Кучаев.

Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Кучаев Константин Гончаренко Виктор
Комментарии (1)
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1573646421
Гончаренко ничего такого не сказал...
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