Кучаев – о словах Гончаренко в адрес арбитра: «Понятно, что это эмоции, но работа рефери в действительно вызывала вопросы»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал разговор главного тренера Виктора Гончаренко с судьями матча с «Сочи» (3:2) в 16-м туре РПЛ.

«Спустя несколько секунд мы уже были на поле, начинался второй тайм, поэтому никакой особенной реакции [от нас] не было. Понятно, что все это эмоции, но работа рефери в том матче действительно вызывала вопросы.

Именно этим и вызван тот монолог нашего главного тренера. Впрочем, подробнее говорить на тему судейства не хотелось бы, потому что мое дело – тренироваться и играть», – сказал Кучаев.

Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»