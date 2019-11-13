Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Кучаев – о словах Гончаренко в адрес арбитра: «Понятно, что это эмоции, но работа рефери в действительно вызывала вопросы»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал разговор главного тренера Виктора Гончаренко с судьями матча с «Сочи» (3:2) в 16-м туре РПЛ.

    «Спустя несколько секунд мы уже были на поле, начинался второй тайм, поэтому никакой особенной реакции [от нас] не было. Понятно, что все это эмоции, но работа рефери в том матче действительно вызывала вопросы.

    Именно этим и вызван тот монолог нашего главного тренера. Впрочем, подробнее говорить на тему судейства не хотелось бы, потому что мое дело – тренироваться и играть», – сказал Кучаев.

    Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74444
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru