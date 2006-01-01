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    Президент «Оренбурга» – об интересе «Сочи» к тренеру Федотову: «В случае предметного предложения рассмотрим и обсудим его»

    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о желании «Сочи» пригласить главного тренера приволжской команды Владимира Федотова.

    «Относительно появившейся в ряде СМИ информации о главном тренере ФК «Оренбург» Владимире Федотове и его переходе в другой клуб, сообщаю, что на данный момент никаких предложений мы не получали, у Владимира Федотова действующий контракт.

    Тренерский штаб ФК «Оренбург» отлично проявил себя, показывает хорошие результаты. Владимир Федотов доказал, что может эффективно решать поставленные задачи в условиях достаточно ограниченного бюджета, поэтому не исключаю возможности обращения в наш клуб и не только со стороны ФК «Сочи».

    В случае предметного предложения рассмотрим и обсудим его, но пока никакой информации по этому поводу у нас нет», – цитирует Кияева официальный сайт клуба.

    • «Сочи» в РПЛ идет последним.
    • «Оренбург» занимает седьмое место.
    • Федотов работает в Оренбурге с 2017 года, вывел команду в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Оренбурга»

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