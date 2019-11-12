Журналист Егоров: «Федотов – основной кандидат «Сочи» на пост главного тренера»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов может возглавить «Сочи». Такой информацией владеет журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Основной кандидат «Сочи» – Владимир Федотов. Именно нынешний тренер «Оренбурга», с большой долей вероятности, может возглавить «Сочи», – написал обозреватель в телеграме.