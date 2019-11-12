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  • Журналист Егоров: «Федотов – основной кандидат «Сочи» на пост главного тренера»

Журналист Егоров: «Федотов – основной кандидат «Сочи» на пост главного тренера»

12 ноября 2019, 21:58
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов может возглавить «Сочи». Такой информацией владеет журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Основной кандидат «Сочи» – Владимир Федотов. Именно нынешний тренер «Оренбурга», с большой долей вероятности, может возглавить «Сочи», – написал обозреватель в телеграме.

  • «Сочи» в РПЛ идет последним.
  • «Оренбург» занимает седьмое место.
  • Федотов работает в Оренбурге с 2017 года, вывел команду в РПЛ.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

Журналист-инсайдер - например, первым из СМИ сообщил, что «Спартак» намерен пригласить Доменико Тедеско. Аудитория в телеграме - более 6,5 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи Федотов Владимир Точилин Александр
Комментарии (2)
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Boeung777
1573594521
Зачем ему уходить из насиженного Оренбурга в Сочи?
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овертайм
1573625553
газпром скажет надо, федотов ответит есть)
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