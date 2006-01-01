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    Журналист Егоров: «Федотов – основной кандидат «Сочи» на пост главного тренера»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов может возглавить «Сочи». Такой информацией владеет журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Основной кандидат «Сочи» – Владимир Федотов. Именно нынешний тренер «Оренбурга», с большой долей вероятности, может возглавить «Сочи», – написал обозреватель в телеграме.

    • «Сочи» в РПЛ идет последним.
    • «Оренбург» занимает седьмое место.
    • Федотов работает в Оренбурге с 2017 года, вывел команду в РПЛ.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

    Журналист-инсайдер - например, первым из СМИ сообщил, что «Спартак» намерен пригласить Доменико Тедеско. Аудитория в телеграме - более 6,5 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1671

      Alekxei Z. 30 минут назад

      А как же Газпром без Оренбурга ? 6 очков на дороге не валяются.

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