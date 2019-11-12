Журналист Егоров: «Федотов – основной кандидат «Сочи» на пост главного тренера»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов может возглавить «Сочи». Такой информацией владеет журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Основной кандидат «Сочи» – Владимир Федотов. Именно нынешний тренер «Оренбурга», с большой долей вероятности, может возглавить «Сочи», – написал обозреватель в телеграме.
- «Сочи» в РПЛ идет последним.
- «Оренбург» занимает седьмое место.
- Федотов работает в Оренбурге с 2017 года, вывел команду в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Журналист-инсайдер - например, первым из СМИ сообщил, что «Спартак» намерен пригласить Доменико Тедеско. Аудитория в телеграме - более 6,5 тысячи подписчиков.