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  • «Он заслуживает большого уважения». Виейра поддержал лишенного капитанской повязки Джаку

«Он заслуживает большого уважения». Виейра поддержал лишенного капитанской повязки Джаку

13 ноября 2019, 08:28
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«Арсенал» лишил капитанской повязки полузащитника Гранита Джаку. Швейцарца поддержал бывший игрок лондонцев и нынешний главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра.

«Мы должны помнить, сколько многого Джака достиг в «Арсенале». Он заслуживает большого уважения. Иногда игроки делают то, о чем потом сожалеют. Многие набросились на Джаку, но это самое простое.

Я знаю, насколько Гранит хорош, он пройдет через этот сложный период. Он сильный человек, сильный футболист», – приводит слова Виейра Sky Sports.

  • На 61-минуте матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака.
  • Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
  • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после не пожал руку Унаи Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Ницца Арсенал Джака Гранит Виейра Патрик
Комментарии (2)
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Cules2013
1573624446
Поддержал, потому что сам был не подарок, такой же. Но игрок был великий. А чего достиг Джака в Арсенале? О чём Патрик бредит?
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