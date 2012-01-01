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    «Он заслуживает большого уважения». Виейра поддержал лишенного капитанской повязки Джаку

    «Арсенал» лишил капитанской повязки полузащитника Гранита Джаку. Швейцарца поддержал бывший игрок лондонцев и нынешний главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра.

    «Мы должны помнить, сколько многого Джака достиг в «Арсенале». Он заслуживает большого уважения. Иногда игроки делают то, о чем потом сожалеют. Многие набросились на Джаку, но это самое простое.

    Я знаю, насколько Гранит хорош, он пройдет через этот сложный период. Он сильный человек, сильный футболист», – приводит слова Виейра Sky Sports.

    • На 61-минуте матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака.
    • Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
    • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после не пожал руку Унаи Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8679

      Cules2013 8 минут назад

      Поддержал, потому что сам был не подарок, такой же. Но игрок был великий.
      А чего достиг Джака в Арсенале? О чём Патрик бредит?

      1
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      ...
      Рейтинг: +278

      Nintendo8800 > Cules2013 46 секунд назад

      ну капитана просто так не дают тоже а там хз о чем патрик

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