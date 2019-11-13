«Он заслуживает большого уважения». Виейра поддержал лишенного капитанской повязки Джаку

«Арсенал» лишил капитанской повязки полузащитника Гранита Джаку. Швейцарца поддержал бывший игрок лондонцев и нынешний главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра.

«Мы должны помнить, сколько многого Джака достиг в «Арсенале». Он заслуживает большого уважения. Иногда игроки делают то, о чем потом сожалеют. Многие набросились на Джаку, но это самое простое.

Я знаю, насколько Гранит хорош, он пройдет через этот сложный период. Он сильный человек, сильный футболист», – приводит слова Виейра Sky Sports.