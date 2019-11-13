«Он заслуживает большого уважения». Виейра поддержал лишенного капитанской повязки Джаку

«Арсенал» лишил капитанской повязки полузащитника Гранита Джаку. Швейцарца поддержал бывший игрок лондонцев и нынешний главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра.
«Мы должны помнить, сколько многого Джака достиг в «Арсенале». Он заслуживает большого уважения. Иногда игроки делают то, о чем потом сожалеют. Многие набросились на Джаку, но это самое простое.
Я знаю, насколько Гранит хорош, он пройдет через этот сложный период. Он сильный человек, сильный футболист», – приводит слова Виейра Sky Sports.
- На 61-минуте матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака.
- Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
- В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после не пожал руку Унаи Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
Источник: Sky Sports