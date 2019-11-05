Джака лишен капитанской повязки в «Арсенале»

Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.

В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.