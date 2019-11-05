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Джака лишен капитанской повязки в «Арсенале»

5 ноября 2019, 23:24

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака лишился капитанской повязки в лондонском клубе.

О соответствующем решении сообщил главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери. Испанский специалист озвучил это на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией».

  • На 61-минуте матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака.

  • Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.

  • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Джака Гранит Эмери Унаи
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