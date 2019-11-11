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    Superesportes: «Спартак» хочет продать Рошу за 15 миллионов, но никто не готов платить такую сумму

    Нападающий «Спартака» Педро Роша находится в аренде в бразильском «Крузейро». В Бразилии есть клубы, готовые купить футболиста, но их не устраивает стоимость, установленная россиянами, – 15 миллионов евро.

    Выкупить Рошу готов «Крузейро», но такими средствами он не располагает. Бразильцы могут предложить в обмен на форварда кого-то из своих футболистов.

    • Зимой Роша должен вернуться в «Спартак».
    • Весной «Крузейро» заплатил за аренду игрока 750 тысяч евро.
    • Контракт Роши со «Спартаком» действует до 2021 года.

    Источник: Superesportes

    Бразильское спортивное издание. Аудитория в твиттере – более 192 тысяч подписчиков.

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