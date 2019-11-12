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  • Superesportes: «Спартак» хочет продать Рошу за 15 миллионов, но никто не готов платить такую сумму

Superesportes: «Спартак» хочет продать Рошу за 15 миллионов, но никто не готов платить такую сумму

12 ноября 2019, 23:30
16

Нападающий «Спартака» Педро Роша находится в аренде в бразильском «Крузейро». В Бразилии есть клубы, готовые купить футболиста, но их не устраивает стоимость, установленная россиянами, – 15 миллионов евро.

Выкупить Рошу готов «Крузейро», но такими средствами он не располагает. Бразильцы могут предложить в обмен на форварда кого-то из своих футболистов.

  • Зимой Роша должен вернуться в «Спартак».
  • Весной «Крузейро» заплатил за аренду игрока 750 тысяч евро.
  • Контракт Роши со «Спартаком» действует до 2021 года.

Источник: Superesportes

Бразильское спортивное издание. Аудитория в твиттере – более 192 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Крузейро Роша Педро
Комментарии (16)
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VVM1964
1573591640
Да уж - влипли с этим Рошей ((( , может правда " бартером " от него избавиться )))
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paracetamol
1573598644
Полторы копейки в базарный день. Реальная цена!
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arazregush
1573606482
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ===---- http://bit.do/bezcamer
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Диктор
1573612199
Да плевать я бы просто вернул бы его и держал бы без игровой практики.
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vka1970
1573621019
Роша, это проблема бывшего менеджмента.Если Федун не полный даун, то часть заплаченных за него денег потребует с Измайлова и Родионова.
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loko-the_best
1573622654
Все такие богатые, игроков 15-20 лямов берут пачками.
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piligrim1986
1573626734
ахахахаха)))) они и за 20 не прочь)))
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derrik2000
1573629863
Ну, если никто не готов платить за педрошу 15 миллионов, то, если "Крузейро" предлагает на выбор ЛЮБОГО игрока, стоит рассмотреть и этот вариант: игроков очень качественных в этом "Крузейро" должно быть более чем достаточно.
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Иван Петров 1986
1573631240
Хочет то он хочет, но кто же ему дасть.
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zigbert
1573638416
Да уж лучше продать со скидкой чем держать у себя ненужного игрока.
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