Superesportes: «Спартак» хочет продать Рошу за 15 миллионов, но никто не готов платить такую сумму

Нападающий «Спартака» Педро Роша находится в аренде в бразильском «Крузейро». В Бразилии есть клубы, готовые купить футболиста, но их не устраивает стоимость, установленная россиянами, – 15 миллионов евро.

Выкупить Рошу готов «Крузейро», но такими средствами он не располагает. Бразильцы могут предложить в обмен на форварда кого-то из своих футболистов.