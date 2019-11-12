Superesportes: «Спартак» хочет продать Рошу за 15 миллионов, но никто не готов платить такую сумму

Нападающий «Спартака» Педро Роша находится в аренде в бразильском «Крузейро». В Бразилии есть клубы, готовые купить футболиста, но их не устраивает стоимость, установленная россиянами, – 15 миллионов евро.
Выкупить Рошу готов «Крузейро», но такими средствами он не располагает. Бразильцы могут предложить в обмен на форварда кого-то из своих футболистов.
- Зимой Роша должен вернуться в «Спартак».
- Весной «Крузейро» заплатил за аренду игрока 750 тысяч евро.
- Контракт Роши со «Спартаком» действует до 2021 года.
Источник: Superesportes
Бразильское спортивное издание. Аудитория в твиттере – более 192 тысяч подписчиков.