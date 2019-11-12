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  • «Лестер» после 12 туров набрал больше очков, чем после такого же отрезка в чемпионский сезон

«Лестер» после 12 туров набрал больше очков, чем после такого же отрезка в чемпионский сезон

12 ноября 2019, 20:30
5

После 12 сыгранных туров АПЛ «Лестер» набрал 26 очков. Это на один балл больше, чем после такой же дистанции в сезоне-2015/16. Тогда лестерцы под руководством Клаудио Раньери стали чемпионами.

В нынешнем сезоне «Лестер» восемь раз победил, дважды сыграл вничью и уступил. В следующем туре команда встретится с «Брайтоном» (23 ноября).

  • В гонке бомбардиров чемпионата лидирует форвард «Лестера» Джейми Варди.
  • Главный тренер Брендан Роджерс возглавил команду в прошлом сезоне.
  • В таблице АПЛ «Лестер» идет вторым.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер
Комментарии (5)
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portero
1573580749
повторить тот сезон уже не удастся , тогда всё сложилось.....
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Cules2013
1573582703
Сити и Ливерпуль не дадут Лестеру стать чемпионом. В тот год разом все лидеры плохо выступили. В этот раз такого нет. Но финишировать в топ-4 реально. Хотя дистанция ещё большая впереди, ТТХ, Арсенал и МЮ ещё могут подтянуться и навязать конкуренцию. В итоге, думаю, что даже зона ЛЕ для Лестера будет успехом.
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NeoNaTe
1573584034
Лестер одна из немногих команд сейчас имеющих характер, приятно смотреть!
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Томик
1573632772
Ливерпуль должен выиграть, потому что пора. За Челси приятно наблюдать, потому что Лэмпард. Если выиграет Лестер - все(ну ладно - большинство) опять будут рады, потому что он такой один). А характер...вряд ли именно характер отличает Лестер от других команд. Без характера вообще никуда. Здесь скорее атмосфера в команде и сохранившийся положительный имидж андердога в медиапротранстве, который подталкивает к поддержке этой замечательной команды нейтральных, да , возможно, и не только, болельщиков.
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