Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    «Лестер» после 12 туров набрал больше очков, чем после такого же отрезка в чемпионский сезон

    После 12 сыгранных туров АПЛ «Лестер» набрал 26 очков. Это на один балл больше, чем после такой же дистанции в сезоне-2015/16. Тогда лестерцы под руководством Клаудио Раньери стали чемпионами.

    В нынешнем сезоне «Лестер» восемь раз победил, дважды сыграл вничью и уступил. В следующем туре команда встретится с «Брайтоном» (23 ноября).

    • В гонке бомбардиров чемпионата лидирует форвард «Лестера» Джейми Варди.
    • Главный тренер Брендан Роджерс возглавил команду в прошлом сезоне.
    • В таблице АПЛ «Лестер» идет вторым.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:30
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +535

      NeoNaTe 16 минут назад

      Лестер одна из немногих команд сейчас имеющих характер, приятно смотреть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8676

      Cules2013 38 минут назад

      Сити и Ливерпуль не дадут Лестеру стать чемпионом. В тот год разом все лидеры плохо выступили. В этот раз такого нет. Но финишировать в топ-4 реально. Хотя дистанция ещё большая впереди, ТТХ, Арсенал и МЮ ещё могут подтянуться и навязать конкуренцию. В итоге, думаю, что даже зона ЛЕ для Лестера будет успехом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +535

      NeoNaTe > Cules2013 14 минут назад

      В этот или не в этот, а арсенал с мю уже с завидным постоянством что начинают что заканчивают так себе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35040

      portero 1 час назад

      повторить тот сезон уже не удастся , тогда всё сложилось.....

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74440
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru