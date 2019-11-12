«Лестер» после 12 туров набрал больше очков, чем после такого же отрезка в чемпионский сезон

После 12 сыгранных туров АПЛ «Лестер» набрал 26 очков. Это на один балл больше, чем после такой же дистанции в сезоне-2015/16. Тогда лестерцы под руководством Клаудио Раньери стали чемпионами.

В нынешнем сезоне «Лестер» восемь раз победил, дважды сыграл вничью и уступил. В следующем туре команда встретится с «Брайтоном» (23 ноября).