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Луис Энрике может возглавить «Арсенал»

11 ноября 2019, 09:19
9

«Арсенал» может в скором времени сменить главного тренера.

На фоне последних неудач команды шансы на увольнение Унаи Эмери резко возрастают.

По информации AS, заменить испанского специалиста в «Арсенале» может его соотечественник Луис Энрике.

Сообщается, что спортивный директор лондонского клуба Рауль Санльеи уже контактировал с экс-тренером сборной Испании.

  • Безвыигрышная серия «Арсенала» насчитывает уже пять матчей.
  • Энрике в марте 2019 года временно прекратил исполнять обязанности тренера испанской сборной, а в июне окончательно покинул пост «по личным причинам». .
  • 29 августа стало известно, что у 49-летнего специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Арсенал Эмери Унаи Энрике Луис
Комментарии (9)
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Decorhome
1573454386
Нужно вернуть Венгера
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greck
1573455990
Надо летом брать Нагельсмана или тен Хага...
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батог
1573462548
Шило на мыло ! Надо брать Моура.!!!
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LMI
1573467182
Эмери наше все в стремление к заднице. Когда падем уверенно на 10 место по итогам сезона тогда и будет разных там энриков/жозеков рассматривать
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