Луис Энрике может возглавить «Арсенал»

«Арсенал» может в скором времени сменить главного тренера.

На фоне последних неудач команды шансы на увольнение Унаи Эмери резко возрастают.

По информации AS, заменить испанского специалиста в «Арсенале» может его соотечественник Луис Энрике.

Сообщается, что спортивный директор лондонского клуба Рауль Санльеи уже контактировал с экс-тренером сборной Испании.