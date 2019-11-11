Луис Энрике может возглавить «Арсенал»

«Арсенал» может в скором времени сменить главного тренера.
На фоне последних неудач команды шансы на увольнение Унаи Эмери резко возрастают.
По информации AS, заменить испанского специалиста в «Арсенале» может его соотечественник Луис Энрике.
Сообщается, что спортивный директор лондонского клуба Рауль Санльеи уже контактировал с экс-тренером сборной Испании.
- Безвыигрышная серия «Арсенала» насчитывает уже пять матчей.
- Энрике в марте 2019 года временно прекратил исполнять обязанности тренера испанской сборной, а в июне окончательно покинул пост «по личным причинам». .
- 29 августа стало известно, что у 49-летнего специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.
Источник: AS