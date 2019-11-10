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    Луис Энрике может возглавить «Арсенал»

    «Арсенал» может в скором времени сменить главного тренера.

    На фоне последних неудач команды шансы на увольнение Унаи Эмери резко возрастают.

    По информации AS, заменить испанского специалиста в «Арсенале» может его соотечественник Луис Энрике.

    Сообщается, что спортивный директор лондонского клуба Рауль Санльеи уже контактировал с экс-тренером сборной Испании.

    • Безвыигрышная серия «Арсенала» насчитывает уже пять матчей.
    • Энрике в марте 2019 года временно прекратил исполнять обязанности тренера испанской сборной, а в июне окончательно покинул пост «по личным причинам». .
    • 29 августа стало известно, что у 49-летнего специалиста от онкологического заболевания умерла дочь Ксана.

    Источник: AS

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