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    У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь

    Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике сообщил о смерти своей дочери Ксаны.

    Девочка умерла в возрасте 9 лет от онкологического заболевания. У нее был рак костей.

    «Мы будем очень сильно по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью. Отдыхай, Ксанита», – написал 49-летний специалист в твиттере.

    • В июне Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по семейным обстоятельствам.
    • Помимо национальной команды он возглавлял «Рому», «Сельту» и «Барселону».
    • У него осталось двое детей – сын Пачо и дочь Сира.

    Источник: Твиттер Луиса Энрике

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    29.08.2019 23:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +62

      Ass_09 10 минут назад

      ****** как печально.... Соболезную.... ужасно когда такое случается...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8448

      DeStar 15 минут назад

      нет слов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6794

      ufos73 30 минут назад

      Почему на западе так много болеют раком? Че в них пихают, или генофонд испортился?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3229

      dinar7777dinar > ufos73 23 минуты назад

      А что у нас мало болеют ?

      0
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      Рейтинг: +3229

      dinar7777dinar 35 минут назад

      соболезнования . Рак это реально ужас . 9 лет .

      1
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      Рейтинг: +2171

      JTherry 35 минут назад

      сочувствую вам, Луис...

      1
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      Рейтинг: +417

      Сенситив 42 минуты назад

      НИКОГДА, ничьи ДЕТИ в мире НЕ ДОЛЖНЫ умирать...

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