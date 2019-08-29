У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике сообщил о смерти своей дочери Ксаны.

Девочка умерла в возрасте 9 лет от онкологического заболевания. У нее был рак костей.

«Мы будем очень сильно по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью. Отдыхай, Ксанита», – написал 49-летний специалист в твиттере.