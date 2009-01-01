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    КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи Васильева

    Слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2) будут рассмотрены на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

    Белорусский специалист остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды.

    «Высказывания Виктора Гончаренко в адрес арбитров будут рассмотрены на заседании КДК», – сообщили в пресс-службе РФС.

    Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1798

      Derzkiy1 20 минут назад

      Это надо было вилкову говорить в матче с бомжами

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      Рейтинг: +4067

      paracetamol 37 минут назад

      По головке погладят и отпустят. Свой же человечишка...

      0
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      Рейтинг: +8457

      cska-62 38 минут назад

      Дополнение к новости: "а спортивный трибунал рассмотрит дело судьи Станислава Васильева!" :-)))

      0
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      Рейтинг: +56

      rector 56 минут назад

      Генрих Григорьевич Ягода уже зарядил маузер и дежурит за баней.

      0
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      Рейтинг: +427

      Серж 69 58 минут назад

      Ну штраф ему какой влепят и все дела,он на это и рассчитывал,да и то клуб,наверняка,заплатит.А вот если бы матчей на семь дисквалифицировали,посидел бы на трибуне всласть,тогда уж бы призадумался в другой раз,орать или помягче быть.

      2
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      Рейтинг: +2181

      Ubuntu 1 час назад

      Этому 3,14 да расу за такое судейство и по
      Э 6 алу есть за что врезать

      1
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      Рейтинг: +1339

      Бриг 1 час назад

      Этот балабол просто не понимает, что он в этой команде появился, потому что подешовке его в Белоруссии нашли. А он решил, что уже Гвардиола.

      -3
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      Рейтинг: +169

      Алекс636363 1 час назад

      а вообще, не будь судья при исполнении, вмазать балаболу за такое обращение следовало.гопота, а не тренер. мастера все обсуждать на матах.прав или не прав судья 0- не тренерам решать. пусть займкется игрой команды в лиге европы, позорник, балабол. только искусственный сочи и способен обыгрывать

      1
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      Рейтинг: +169

      Алекс636363 > Elisey13 1 час назад

      а за пенальти пусть судья по своей линии отвечает, а не от тренера выслушивает. каждый соим делом должен заниматься и за ошибки по своей линии отвечает. гончаренко в лиге европы тоже давно пора лицо попроще сделать. но свое бревно никто не замечает

      2
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      Рейтинг: +556

      Elisey13 > Алекс636363 1 час назад

      Так и судье можно было врезать, если бы не при исполнении)))) пенальти ставит, за что?))) а пенальти Сочи нет за руку, вообще можно было хорошо спросить в раздевалке))) И тебе Алексей как диванному эксперту поменьше пиз.... про Лигу Европы.

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      Рейтинг: +169

      Алекс636363 > Elisey13 1 час назад

      соответственно и тебе, умник. я футбол уже сорок лет смотрю и вижу, до чего докатились российские команды. а ты сколько? а насчет лиги европы ответ - в результате клуба.

      1
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      Рейтинг: +556

      Elisey13 > Алекс636363 1 час назад

      Друг мой я не просто смотрю, я в него ещё и играю,и не реагирую с унижением на людей которые управляют командой, не осуждаю!

      0
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      Рейтинг: +169

      Алекс636363 > Elisey13 53 минуты назад

      тем более управленец за свои слова должен отвечать. прав или не прав судья, не ему решать. футболист играет, судья судит, тренер тренирует, сапоги тачает сапожник, а пироги печет пирожник. и оценку судье пусть ставит инспектор игры и другие вышестоящие. вне зависимости от справедливости назначения пенальти я бы на месте судьи предъявил красную карточку прямо в подтрибунном помещении, чтобы неповадно обсуждать было тому, кому не положено. это мы, болельщики, можем обсуждать, потому что не при футбольных должностях. но это всего лишь обсуждение и не более того. кстати, насчет силовых единоборств: думаю, тут как в англии - это спортсмены, не фиг падать при всяком столкновении, толчки должны быть в пределах правил. пенальти не было, но это, и я уже сказал, другой вопрос. а гончаренко припух в этом сезоне явно

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      Рейтинг: +11220

      Garrincha58 1 час назад

      пожурят и отпустят, ну не посадят же????

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      Рейтинг: +169

      Алекс636363 1 час назад

      красную карточку за такое

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