КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи Васильева

Это надо было вилкову говорить в матче с бомжами
Слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2) будут рассмотрены на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Белорусский специалист остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды.
«Высказывания Виктора Гончаренко в адрес арбитров будут рассмотрены на заседании КДК», – сообщили в пресс-службе РФС.
- Матч обслуживал главный судья Станислав Васильев.
- В конце августа главный тренер «Зенита» Сергей Семак был дисквалифицирован на два матча (один условно) за оскорбления арбитра Алексея Матюнина в игре с «Ахматом».
Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»