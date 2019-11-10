КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи Васильева

Слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2) будут рассмотрены на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Белорусский специалист остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды.

«Высказывания Виктора Гончаренко в адрес арбитров будут рассмотрены на заседании КДК», – сообщили в пресс-службе РФС.

Матч обслуживал главный судья Станислав Васильев .

. В конце августа главный тренер «Зенита» Сергей Семак был дисквалифицирован на два матча (один условно) за оскорбления арбитра Алексея Матюнина в игре с «Ахматом».

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