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КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи Васильева

10 ноября 2019, 21:37
35

Слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2) будут рассмотрены на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Белорусский специалист остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды.

«Высказывания Виктора Гончаренко в адрес арбитров будут рассмотрены на заседании КДК», – сообщили в пресс-службе РФС.

Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (35)
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Toomans
1573411288
Руки прочь от белоруса. Один из лучших спецов в лиге.
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Алекс636363
1573411612
красную карточку за такое
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Алекс636363
1573411992
а вообще, не будь судья при исполнении, вмазать балаболу за такое обращение следовало.гопота, а не тренер. мастера все обсуждать на матах.прав или не прав судья 0- не тренерам решать. пусть займкется игрой команды в лиге европы, позорник, балабол. только искусственный сочи и способен обыгрывать
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Бриг
1573412680
Этот балабол просто не понимает, что он в этой команде появился, потому что подешовке его в Белоруссии нашли. А он решил, что уже Гвардиола.
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Ubuntu
1573412880
Этому 3,14 да расу за такое судейство и по Э 6 алу есть за что врезать
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Серж 69
1573413146
Ну штраф ему какой влепят и все дела,он на это и рассчитывал,да и то клуб,наверняка,заплатит.А вот если бы матчей на семь дисквалифицировали,посидел бы на трибуне всласть,тогда уж бы призадумался в другой раз,орать или помягче быть.
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cska-62
1573414358
Дополнение к новости: "а спортивный трибунал рассмотрит дело судьи Станислава Васильева!" :-)))
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paracetamol
1573414422
По головке погладят и отпустят. Свой же человечишка...
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Derzkiy1
1573415441
Это надо было вилкову говорить в матче с бомжами
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ALEX ML
1573447314
Рыжего продажного надо было и отпинать еще
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