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РПЛ. «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью

10 ноября 2019, 20:58
63

«Локомотив» в домашнем матче 16-го тура РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром».

Встреча, проходившая на стадионе «РЖД-Арена», завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника хозяев Гжегожа Крыховяка гости ответили забитым мячом нападающего Маркуса Берга.

«Локомотив» занимает второе место (31 очко), «Краснодар» – пятое (30). На счету лидирующего «Зенита» 35 очков.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Крыховяк, 41; 1:1 – Берг, 45+2.

«Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Мурило, Игнатьев, Живоглядов, Коломейцев, Крыховяк (Ан. Миранчук, 46), Жемалетдинов (Куликов, 71), Ал. Миранчук, Жоау Мариу, Эдер (Смолов, 55).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов (Ольссон, 65), Ари (Уткин, 80), Фернандеш, Сулейманов, Берг (Игнатьев, 73).

Предупреждения: Жоау Мариу, 19; Жемалетдинов, 52; Игнатьев, 65; Куликов, 72 – Рамирес, 27; Спайич, 40; Ари, 45+1; Берг, 48; Ольссон, 65.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Берг Маркус Крыховяк Гжегож
Комментарии (63)
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vka1970
1573408851
Ничейная игра.Ничейный счёт. Всё справедливо.
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Из Твери Леха
1573408967
Реализация у быков просто ппц. Бергу и Ари надо было забивать. + Игнатьев в конце какое-то фуфло исполнил. А Локо в атаке кроме удачного отскока от перекладины ничего не показал. Кстати Сафон мяча-то коснулся в этом моменте, мертвый мяч вытащил.
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derrik2000
1573409111
Ждал чего-то бОльшего. 2-й тайм вообще разбился на какие-то эпизоды. Ещё что вызвало недоумение - низкое мастерство игроков обеих команд при завершении атак: даже если был зафиксирован офсайд, попадать-то нужно в ворота!
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neft44
1573409853
фернандешь и ари 2е мрази, судейка питерский свистел и туду и туда, на ничью вобщем, и нам бы воротчика по моложе да по мастеровитее
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Чец
1573409965
С уважением отношусь ко всем командам, но то, что творят судьи, не лезет ни в какие ворота. Питерский судья судит игру ближайших соперников Зенита, этим все сказано.
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GM
1573410201
Самый удобный результат для всех ближайших соперников.
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ljrljr0505
1573410489
плюс 5 очков зениту. борьбы много, да толку мало. Временами Быки давили и, честно говоря, они ближе к победе были. Что-то случилось с ЛОКО, Пережить надо эту полосу и все будет хорошо. Мы еще поборемся.
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Krossmen73
1573410918
Ничья в пользу Питера однозначно!Просто потом в конце первенства многие будут сетовать на то ,что им не хватило чуть-чуть очков.Ну да и ладно..Что касаемо игры,то южане смотрелись поинтересней хозяев.Мяч держали и атаковали гораздо опаснее чем ЛОКО.Не повезло - реализация просто ужасающая.Локомотив же отдав инициативу остро контратаковал,имел шансы.Но тоже не всё сложилось как хотел Сёмин.В общем ничья вполне закономерна.Настораживает обилие карточек.Как команды будут выходить из положения в следующем туре без ряда основных игроков - вопрос...Посмотрим...
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InterMilLano1908
1573412953
Вот и ЦСКА опять в гонке, а Локомотиву желаю продать смолова...
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ААМ
1573413258
Краснодарцы - молодцы. Имели надлень отдыха меньше + переезд, а выглядели свежее.
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