РПЛ. «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью

«Локомотив» в домашнем матче 16-го тура РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром».

Встреча, проходившая на стадионе «РЖД-Арена», завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника хозяев Гжегожа Крыховяка гости ответили забитым мячом нападающего Маркуса Берга.

«Локомотив» занимает второе место (31 очко), «Краснодар» – пятое (30). На счету лидирующего «Зенита» 35 очков.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Крыховяк, 41; 1:1 – Берг, 45+2.

«Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Мурило, Игнатьев, Живоглядов, Коломейцев, Крыховяк (Ан. Миранчук, 46), Жемалетдинов (Куликов, 71), Ал. Миранчук, Жоау Мариу, Эдер (Смолов, 55).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов (Ольссон, 65), Ари (Уткин, 80), Фернандеш, Сулейманов, Берг (Игнатьев, 73).

Предупреждения: Жоау Мариу, 19; Жемалетдинов, 52; Игнатьев, 65; Куликов, 72 – Рамирес, 27; Спайич, 40; Ари, 45+1; Берг, 48; Ольссон, 65.

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