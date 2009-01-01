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    РПЛ. «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью

    «Локомотив» в домашнем матче 16-го тура РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром».

    Встреча, проходившая на стадионе «РЖД-Арена», завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника хозяев Гжегожа Крыховяка гости ответили забитым мячом нападающего Маркуса Берга.

    «Локомотив» занимает второе место (31 очко), «Краснодар» – пятое (30). На счету лидирующего «Зенита» 35 очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Крыховяк, 41; 1:1 – Берг, 45+2.

    «Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Мурило, Игнатьев, Живоглядов, Коломейцев, Крыховяк (Ан. Миранчук, 46), Жемалетдинов (Куликов, 71), Ал. Миранчук, Жоау Мариу, Эдер (Смолов, 55).

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов (Ольссон, 65), Ари (Уткин, 80), Фернандеш, Сулейманов, Берг (Игнатьев, 73).

    Предупреждения: Жоау Мариу, 19; Жемалетдинов, 52; Игнатьев, 65; Куликов, 72 – Рамирес, 27; Спайич, 40; Ари, 45+1; Берг, 48; Ольссон, 65.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии36
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      Рейтинг: +2952

      ljrljr0505 4 минуты назад

      плюс 5 очков зениту. борьбы много, да толку мало. Временами Быки давили и, честно говоря, они ближе к победе были. Что-то случилось с ЛОКО, Пережить надо эту полосу и все будет хорошо. Мы еще поборемся.

      0
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      Рейтинг: +2952

      ljrljr0505 > ljrljr0505 2 минуты назад

      И еще: ари-тварь каких мало. **** сзади в затылок. Гжегож уже падал без сознания, а судейка только желтой ограничился. Что говорить? Из слов только идиоматические выражения.

      0
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      Рейтинг: +818

      Я - легенда 5 минут назад

      Избили игроки на поле друг друга знатно ))

      1
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      Рейтинг: +1358

      GM 9 минут назад

      Самый удобный результат для всех ближайших соперников.

      2
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      Рейтинг: +731

      Чец 13 минут назад

      С уважением отношусь ко всем командам, но то, что творят судьи, не лезет ни в какие ворота. Питерский судья судит игру ближайших соперников Зенита, этим все сказано.

      5
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      Рейтинг: +3173

      BarStep > Чец 8 минут назад

      Ну и какое тут с твоей стороны уважение? Московские судьи судят все остальные матчи и что?

      -1
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      Рейтинг: +81

      ДзюбаДуба > BarStep 5 минут назад

      А на ВАР они вообще ВСЕГДА

      -1
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      Рейтинг: +30

      neft44 15 минут назад

      фернандешь и ари 2е мрази, судейка питерский свистел и туду и туда, на ничью вобщем, и нам бы воротчика по моложе да по мастеровитее

      0
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      Рейтинг: +1288

      upiter622 17 минут назад

      Ну вот и хорошо!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      Patriot58 19 минут назад

      Кто отскочил по мнению болел

      0
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      ...
      Рейтинг: +5087

      ilichkadr > Patriot58 16 минут назад

      Оба отскочили. Игры, как таковой, не было.

      5
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      Рейтинг: +7728

      parevg > ilichkadr 14 минут назад

      Верно, была только борьба.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Серж 69 20 минут назад

      Играли,старались-но вот ничья,а Зенит выиграл,причём дважды,и на поле сам,да и сейчас вот тоже результат в его пользу.Что поделать,если ставишь серьёзные цели,то нужно побеждать всех,и аутсайдеров,и своих сильных конкурентов.

      1
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      Рейтинг: +1358

      GM > Серж 69 8 минут назад

      Капитан Очевидность, перелогинься ;)

      0
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      Рейтинг: +665

      kazak161 23 минуты назад

      VAR как и законы в России нужны что бы не исправлять ошибку а что бы за нее платить! В футболе очками а по жизни деньгами!

      2
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      Рейтинг: +223

      фанат джигурды 25 минут назад

      Ничья, к сожалению, итог справедливый, потому что моментов для гола мы толком не создали(((
      Смолов, Живоглядов- без комментариев.

      3
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      Рейтинг: +2952

      ljrljr0505 > фанат джигурды 31 секунду назад

      Почему без комментариев??? отвратительно

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