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    Алланазаров: «Спартак» хотел поехать в США на Florida Cup, но реально не получилось. Бывает»

    Корреспондент издания Sport24 Максим Алланазаров на основании собственных источников подтвердил, что «Спартак» не поедет в США в январе на товарищеский турнир. Причина – проблемы с визами.

    «Принимающая сторона брала на себя все обязательства по оформлению разрешений, но что-то пошло не так. Подключали даже каких-то шишек в конгрессе, но ничего не помогло. Штрафа для «Спартака» не будет. Организаторы уже ищут замену москвичам.

    Не стал бы связывать данное развитие событий с изменениями планов нового главного тренера. Поехать хотели, но реально не получилось. Такое бывает», – написал Алланазаров в телеграм-канале.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    10.11.2019 13:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7964

      Томик 10 ноября 2019, 16:31

      Тедеско когда узнал об этих планах, то первая реакция была, скорее всего: "да вы ох.ели?" А тут всё решилось как нельзя кстати.

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 10 ноября 2019, 15:00

      Бывает фраза года в РПЛ

      0
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      Рейтинг: +14496

      playsh 10 ноября 2019, 14:39

      Да пошли эти америкосы к ****** фене.Разберёмся без их турниров.

      2
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 10 ноября 2019, 14:37

      а разговоров то было

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 10 ноября 2019, 14:05

      Чтобы не случилось, всё к лучшему.

      3
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