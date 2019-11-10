Алланазаров: «Спартак» хотел поехать в США на Florida Cup, но реально не получилось. Бывает»

Корреспондент издания Sport24 Максим Алланазаров на основании собственных источников подтвердил, что «Спартак» не поедет в США в январе на товарищеский турнир. Причина – проблемы с визами.
«Принимающая сторона брала на себя все обязательства по оформлению разрешений, но что-то пошло не так. Подключали даже каких-то шишек в конгрессе, но ничего не помогло. Штрафа для «Спартака» не будет. Организаторы уже ищут замену москвичам.
Не стал бы связывать данное развитие событий с изменениями планов нового главного тренера. Поехать хотели, но реально не получилось. Такое бывает», – написал Алланазаров в телеграм-канале.
- Предполагалось, что «Спартак» примет участие в турнире Florida Cup в период с 15 по 18 января.
- Соперники москвичей – «Коринтианс», «Палмейрас» и «Атлетико Насьональ».
- «Спартак» в РПЛ идет шестым.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова