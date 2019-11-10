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  • Алланазаров: «Спартак» хотел поехать в США на Florida Cup, но реально не получилось. Бывает»

Алланазаров: «Спартак» хотел поехать в США на Florida Cup, но реально не получилось. Бывает»

10 ноября 2019, 13:49
5

Корреспондент издания Sport24 Максим Алланазаров на основании собственных источников подтвердил, что «Спартак» не поедет в США в январе на товарищеский турнир. Причина – проблемы с визами.

«Принимающая сторона брала на себя все обязательства по оформлению разрешений, но что-то пошло не так. Подключали даже каких-то шишек в конгрессе, но ничего не помогло. Штрафа для «Спартака» не будет. Организаторы уже ищут замену москвичам.

Не стал бы связывать данное развитие событий с изменениями планов нового главного тренера. Поехать хотели, но реально не получилось. Такое бывает», – написал Алланазаров в телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
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vka1970
1573383936
Чтобы не случилось, всё к лучшему.
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Mister_Tomsk
1573385824
а разговоров то было
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Plyash
1573385975
Да пошли эти америкосы к ****** фене.Разберёмся без их турниров.
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InterMilLano1908
1573387228
Бывает фраза года в РПЛ
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Томик
1573392708
Тедеско когда узнал об этих планах, то первая реакция была, скорее всего: "да вы ох.ели?" А тут всё решилось как нельзя кстати.
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