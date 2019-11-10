Месси в матче с «Сельтой» 52-м своим голом со штрафного оформил 52-й хет-трик в карьере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче 13 тура Примеры против «Сельты» (4:1) оформил хет-трик, 52-й в карьере. Еще один мяч во встрече забил полузащитник Серхио Бускетс.
Месси в игре забил свой 52 гол в карьере ударом со штрафного – этим мячом аргентинец и оформил очередной хет-трик. В играх Примеры форвард оформил 34 хет-трика.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
- В текущем сезоне чемпионата Испании форвард провел семь матчей, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.
- «Барселона» лидирует в таблице Примеры.
Источник: Squawka Football