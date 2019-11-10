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  • Месси в матче с «Сельтой» 52-м своим голом со штрафного оформил 52-й хет-трик в карьере

Месси в матче с «Сельтой» 52-м своим голом со штрафного оформил 52-й хет-трик в карьере

10 ноября 2019, 12:25
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче 13 тура Примеры против «Сельты» (4:1) оформил хет-трик, 52-й в карьере. Еще один мяч во встрече забил полузащитник Серхио Бускетс.

Месси в игре забил свой 52 гол в карьере ударом со штрафного – этим мячом аргентинец и оформил очередной хет-трик. В играх Примеры форвард оформил 34 хет-трика.

  • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
  • В текущем сезоне чемпионата Испании форвард провел семь матчей, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.
  • «Барселона» лидирует в таблице Примеры.

Источник: Squawka Football
Испания. Примера Барселона Сельта Месси Лионель
Комментарии (2)
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Plyash
1573391414
Будем надеяться,что Лео продолжит своё бомбардирское дело.Удачи тебе.
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Cules2013
1573399602
Гол Бускетса - это дело очень редкое. Последний его гол, что я вспоминаю, ещё во времена, когда он не был основным в Барсе, ещё при Гвардиоле) Месси штрафные кладёт как пенальти. Круто, конечно.
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