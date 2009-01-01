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    Месси в матче с «Сельтой» 52-м своим голом со штрафного оформил 52-й хет-трик в карьере

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче 13 тура Примеры против «Сельты» (4:1) оформил хет-трик, 52-й в карьере. Еще один мяч во встрече забил полузащитник Серхио Бускетс.

    Месси в игре забил свой 52 гол в карьере ударом со штрафного – этим мячом аргентинец и оформил очередной хет-трик. В играх Примеры форвард оформил 34 хет-трика.

    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • В текущем сезоне чемпионата Испании форвард провел семь матчей, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.
    • «Барселона» лидирует в таблице Примеры.

    Источник: Squawka Football

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