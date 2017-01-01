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    Вальверде: «Невозможно не зависеть от Месси»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Сельтой» (4:1) в матче 13-го тура Примеры отметил вклад нападающего Лионеля Месси в успехи команды.

    «С Месси возможно все. Это доминирующий фактор. Помимо его голов, Лео очень хорошо понимает игру. Невозможно не зависеть от Месси. Это так. Его присутствие отказывает решающее влияние на игру в атаке», – сказал Вальверде.

    • Месси оформил хет-трик в матче с «Сельтой».
    • Всего в текущем сезоне аргентинец забил девять голов и сделал пять ассистов в 11 играх.

    Месси повторил рекорд Роналду по числу хет-триков в Примере

    «Сельта» – 22-я команда, которой Месси забил минимум 10 голов

    Источник: Goal.com

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