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Вальверде: «Невозможно не зависеть от Месси»

10 ноября 2019, 11:40
9

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Сельтой» (4:1) в матче 13-го тура Примеры отметил вклад нападающего Лионеля Месси в успехи команды.

«С Месси возможно все. Это доминирующий фактор. Помимо его голов, Лео очень хорошо понимает игру. Невозможно не зависеть от Месси. Это так. Его присутствие отказывает решающее влияние на игру в атаке», – сказал Вальверде.

  • Месси оформил хет-трик в матче с «Сельтой».
  • Всего в текущем сезоне аргентинец забил девять голов и сделал пять ассистов в 11 играх.

Месси повторил рекорд Роналду по числу хет-триков в Примере

«Сельта» – 22-я команда, которой Месси забил минимум 10 голов

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Сельта Месси Лионель Вальверде Эрнесто
Комментарии (9)
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Saracen Jr
1573380143
С месси возможно все. Даже победы, когда игры нет, а тренер - дед, время которого уже прошло
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Maxi_7
1573381731
Луис Энрике: "Невозможное возможно....сынок".
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Ушат Помоев
1573385051
Верните Пепа
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Cules2013
1573399900
Но эта зависимость не должна быть определяющей чертой игры команды. Барселона играет в командный футбол, только тогда, когда на поле нет, как минимум, Месси и Суареза. Сегодня игра команды была не очень в целом, и Месси забил 3 мяча, но все со стандартов. А вот по игре Месси запомнился типичным для себя отдыхом от оборонительной работы, были потери мяча, неточные пасы, и гол для Сельты привёз именно Лео. В плей-офф ЛЧ такое не прокатит.
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Decorhome
1573456298
Нельзя не согласиться. Месси вернулся и это уже другая Барселона
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