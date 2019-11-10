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Роналду может пропустить матч с «Миланом» из-за повреждения

10 ноября 2019, 00:51
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Участие нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 12-го тура Серии А против «Милана» находится под вопросом.

«Посмотрим, сыграет ли Криштиану. У него нет серьeзной травмы, но он чувствует небольшую боль в колене», – сказал главный тренер туринцев Маурицио Сарри.

  • Матч «Ювентус» – «Милан» состоится в воскресенье, 10 ноября.
  • Начало игры – в 22:45 по московскому времени.
  • 34-летний Роналду в текущем сезоне забил шесть голов и сделал два ассиста в 13 матчах.

Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»
Италия. Серия А Ювентус Милан Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (1)
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Proker
1573419785
Либо цель его беречь,либо он правда не в форме,без него игра жувентуса смотреть не интересно...
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