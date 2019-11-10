Роналду может пропустить матч с «Миланом» из-за повреждения

Участие нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 12-го тура Серии А против «Милана» находится под вопросом.

«Посмотрим, сыграет ли Криштиану. У него нет серьeзной травмы, но он чувствует небольшую боль в колене», – сказал главный тренер туринцев Маурицио Сарри.