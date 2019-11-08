«Мутко против»: РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas из-за новой формы сборной России

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность разрыва соглашения с техническим спонсором adidas.

По информации источника, РФС крайне недоволен новой формой сборной России по футболу. Помимо дизайна, РФС не устроило качество экипировки. Уточняется, что российских футбольных чиновников особенно «порадовал» перевeрнутый российский флаг на рукаве футболки.

В настоящий момент руководство РФС рассматривает возможность разрыва контракта. В таком случае ведомству придется срочно находить новых партнeров.

Игровая форма выполнена в красном цвете.

На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

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