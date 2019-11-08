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  • «Мутко против»: РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas из-за новой формы сборной России

«Мутко против»: РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas из-за новой формы сборной России

8 ноября 2019, 23:45
15

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность разрыва соглашения с техническим спонсором adidas.

По информации источника, РФС крайне недоволен новой формой сборной России по футболу. Помимо дизайна, РФС не устроило качество экипировки. Уточняется, что российских футбольных чиновников особенно «порадовал» перевeрнутый российский флаг на рукаве футболки.

В настоящий момент руководство РФС рассматривает возможность разрыва контракта. В таком случае ведомству придется срочно находить новых партнeров.

  • Игровая форма выполнена в красном цвете.
  • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

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Источник: телеграм «Мутко против»
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Комментарии (15)
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Plyash
1573247058
Форма действительно говно.
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bset
1573247630
Ого, в РФС что-то толковое решили сделать.
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Сенситив
1573247862
вот отношенье немчуры к России, держат РФС за шлак, по лёгкому сбывают неликвиды, как-то так...))
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ufos73
1573248188
Да очень трудно найти швейную фабрику. Забудьте про понты, возьмите любую российскую фабрику! Не хуже сделают как минимум, только разработку дизайна не отдавайте петухам...
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loko-the_best
1573251668
А вдруг это посыл, типа перевернули историю России и с дна наверх полетели. А вообще вариантов много, Андер Армор или Нью Бэланс топ, им надо на рынок России выходить сильнее
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Romio-xxx
1573260600
А зачем сразу контракт разрывать?Наверное должно быть какое то сперва согласование с тем же РФС?Или Адидас сами от балды придумали форму и сшили сразу?)))))Бредятиной попахивает...
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Play
1573279407
Да Адидас давно болт ложит на дизайн, на крупных турнирах всегда в глаза бросается, что у команд, сотрудничающих с Адидас, форма практически одинаковая, зачастую отличающаяся только цветом или, максимум, парой деталей. Особенно это касается футбольных "стран третьего мира", если для Германии, Испании, Аргентины и т.п. они и делают что-то интересное, то остальные просто выходят играть в каких-то шаблонах эскизов из дизайнерских программ. Или ещё у Адидас тема сливать второстепенным сборным форму топов прошлых сезонов, часто смотришь - играет какая-нибудь Дания один в один в форме Испании прошлого года. Помню как Ростов пару лет назад ушёл от Джома к Адидас и играл в прошлогодней форме сборной Украины)
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Мага 13
1573285919
в кои-то веки РФС что-то дельное мутит
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Черкизовский Кот
1573311835
И с кем же заключат контракт? Может быть с очередной ноунейм фирмой из России? Как это было с фирмой ZAsport, которая одевала олимпийскую сборную в Сочи, и чьи кроссы на оф. сайте стоят 18,3к, хотя выглядят так, словно их купили на рынке. Выглядело, как очередной попил огромных капиталов. Новая форма от Adidas, конечно, не самая красивая, но бывало и хуже.
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батог
1573462812
адидас = КИТАЙ.
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