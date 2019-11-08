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    «Мутко против»: РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas из-за новой формы сборной России

    Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность разрыва соглашения с техническим спонсором adidas.

    По информации источника, РФС крайне недоволен новой формой сборной России по футболу. Помимо дизайна, РФС не устроило качество экипировки. Уточняется, что российских футбольных чиновников особенно «порадовал» перевeрнутый российский флаг на рукаве футболки.

    В настоящий момент руководство РФС рассматривает возможность разрыва контракта. В таком случае ведомству придется срочно находить новых партнeров.

    • Игровая форма выполнена в красном цвете.
    • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

    Дудь, Гилерме и Алексей Миранчук презентовали форму сборной России

    Канделаки – о форме сборной России: «Ощущение, что ее шили школьники на уроке труда»

    Источник: телеграм «Мутко против»

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    08.11.2019 23:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 ноября 2019, 12:00

      адидас = КИТАЙ.

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 9 ноября 2019, 18:03

      И с кем же заключат контракт? Может быть с очередной ноунейм фирмой из России? Как это было с фирмой ZAsport, которая одевала олимпийскую сборную в Сочи, и чьи кроссы на оф. сайте стоят 18,3к, хотя выглядят так, словно их купили на рынке. Выглядело, как очередной попил огромных капиталов. Новая форма от Adidas, конечно, не самая красивая, но бывало и хуже.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 9 ноября 2019, 13:04

      Да за один только тот "дизайнерский" шрифт, который мы в последние 2 года видели на форме сборной России и других сборных, экипированных Абибасом, можно было разрывать контракт. Это худший шрифт, который я видел в своей жизни со всех точек зрения: и эстетических, и чисто информационных.

      0
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      Рейтинг: +5674

      afw13 9 ноября 2019, 10:51

      в кои-то веки РФС что-то дельное мутит

      2
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      Рейтинг: +2945

      Play 9 ноября 2019, 09:03

      Да Адидас давно болт ложит на дизайн, на крупных турнирах всегда в глаза бросается, что у команд, сотрудничающих с Адидас, форма практически одинаковая, зачастую отличающаяся только цветом или, максимум, парой деталей. Особенно это касается футбольных "стран третьего мира", если для Германии, Испании, Аргентины и т.п. они и делают что-то интересное, то остальные просто выходят играть в каких-то шаблонах эскизов из дизайнерских программ. Или ещё у Адидас тема сливать второстепенным сборным форму топов прошлых сезонов, часто смотришь - играет какая-нибудь Дания один в один в форме Испании прошлого года. Помню как Ростов пару лет назад ушёл от Джома к Адидас и играл в прошлогодней форме сборной Украины)

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 ноября 2019, 08:51

      не может быть так чтоб они от балды сшили форму(контракт,согласования все дела).РФС решил бабла наварить?

      0
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 9 ноября 2019, 04:01

      А что там криминального ? В настоящий момент у сборной тоже триколор расположен не как на флаге, и что? Другое дело, что форма какая то сильно простая. Почему нельзя наконец-то синюю сделать?

      0
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 9 ноября 2019, 03:50

      А зачем сразу контракт разрывать?Наверное должно быть какое то сперва согласование с тем же РФС?Или Адидас сами от балды придумали форму и сшили сразу?)))))Бредятиной попахивает...

      5
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 9 ноября 2019, 01:21

      А вдруг это посыл, типа перевернули историю России и с дна наверх полетели. А вообще вариантов много, Андер Армор или Нью Бэланс топ, им надо на рынок России выходить сильнее

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 ноября 2019, 00:23

      Да очень трудно найти швейную фабрику. Забудьте про понты, возьмите любую российскую фабрику! Не хуже сделают как минимум, только разработку дизайна не отдавайте петухам...

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