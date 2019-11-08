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  • Канделаки – о форме сборной России: «Ощущение, что ее шили школьники на уроке труда»

Канделаки – о форме сборной России: «Ощущение, что ее шили школьники на уроке труда»

8 ноября 2019, 21:15
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о новом дизайне игровой формы сборной России.

«Вчера Adidas презентовал новую форму сборной России по футболу, и у меня, конечно, много вопросов.

Хорошо, дизайн — это дело вкуса, хотя более скучной формы я давно не видела. Главный вопрос — в перевернутом флаге России на рукавах, продиктованном красным цветом формы. Это же все-таки флаг Сербии, и на креатив дизайнеров тут ссылаться довольно странно.

Вопрос также в качестве. Почему часть швов торчит наружу, а другие внутрь? Такое ощущение, что ее шили школьники на уроке труда. Сборная — это спортивная витрина страны. У нее априори должна быть топовая экипировка. И если поменять поставщика уже не вариант, то перешить ее точно стоит», – написала Канделаки в своем телеграме.

  • Игровая форма выполнена в красном цвете.
  • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

Дудь, Гилерме и Алексей Миранчук презентовали форму сборной России

Источник: телеграм Тины Канделаки
Отбор ЧЕ-2020 Россия Канделаки Тина
Комментарии (7)
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polt
1573238516
Второй раз за два дня приходится соглашаться с не уважаемой мной Канделаки (ушлепок Тарасов и новая форма сборной).
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СвинкаСправедливости
1573241478
Матч ТВ работает так, словно его сотрудникам не нашлось места даже в яслях.
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mihail200606
1573242287
Ну в данном случае она права.. Первый раз с ней соглашусь в чем то...
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Plyash
1573248450
Так пошей сама,чудо.
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itarnmag
1573268252
Ощущение, что телеканалом Матч руководит дошкольник
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Frenzybm
1573274600
О чудо. Канделаки что-то дельное сказала.)
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Stavropolets
1573286643
Класс
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