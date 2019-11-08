Канделаки – о форме сборной России: «Ощущение, что ее шили школьники на уроке труда»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о новом дизайне игровой формы сборной России.

«Вчера Adidas презентовал новую форму сборной России по футболу, и у меня, конечно, много вопросов.

Хорошо, дизайн — это дело вкуса, хотя более скучной формы я давно не видела. Главный вопрос — в перевернутом флаге России на рукавах, продиктованном красным цветом формы. Это же все-таки флаг Сербии, и на креатив дизайнеров тут ссылаться довольно странно.

Вопрос также в качестве. Почему часть швов торчит наружу, а другие внутрь? Такое ощущение, что ее шили школьники на уроке труда. Сборная — это спортивная витрина страны. У нее априори должна быть топовая экипировка. И если поменять поставщика уже не вариант, то перешить ее точно стоит», – написала Канделаки в своем телеграме.

Игровая форма выполнена в красном цвете.

На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

Дудь, Гилерме и Алексей Миранчук презентовали форму сборной России