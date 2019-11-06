«Чемпионат»: Федерация футбола Армении отказала Григоряну, когда он приехал подписывать контракт

По информации «Чемпионата», в среду бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян приехал в Федерацию футбола Армении, чтобы подписать согласованный контракт.

Григоряну сообщили, что вопрос о его назначении был пересмотрен, и все договоренности с ним аннулированы. Ему также сказали, что у сборной Армении будет другой тренер.

В октябре сборная Армении осталась без главного тренера после отставки Армена Гюльбудагянца .

. Григорян в качестве тренера четыре раза выигрывал женский чемпионат России.

Главное достижение в качестве мужского тренера – победа с «Лучом» в Кубке ФНЛ в 2014 году.

Аршавин: «У меня было скептическое отношение к Григоряну, но оно изменилось. Его назначение в сборную Армении стало бы оправданным шагом»

Селюк: «Человека с такой репутацией, как у Григоряна, не совсем красиво назначать тренером сборной Армении. Это чистый балабол»