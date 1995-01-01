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    «Чемпионат»: Федерация футбола Армении отказала Григоряну, когда он приехал подписывать контракт

    По информации «Чемпионата», в среду бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян приехал в Федерацию футбола Армении, чтобы подписать согласованный контракт.

    Григоряну сообщили, что вопрос о его назначении был пересмотрен, и все договоренности с ним аннулированы. Ему также сказали, что у сборной Армении будет другой тренер.

    • В октябре сборная Армении осталась без главного тренера после отставки Армена Гюльбудагянца.
    • Григорян в качестве тренера четыре раза выигрывал женский чемпионат России.
    • Главное достижение в качестве мужского тренера – победа с «Лучом» в Кубке ФНЛ в 2014 году.

    Аршавин: «У меня было скептическое отношение к Григоряну, но оно изменилось. Его назначение в сборную Армении стало бы оправданным шагом»

    Селюк: «Человека с такой репутацией, как у Григоряна, не совсем красиво назначать тренером сборной Армении. Это чистый балабол»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +900

      Decorhome 28 минут назад

      Неужели политика

      0
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      Рейтинг: +255

      McDuff 33 минуты назад

      такого тренера упускают

      0
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      ...
      Рейтинг: +10241

      vladimir-7 > McDuff 11 минут назад

      Какого такого?

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