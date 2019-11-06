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  • «Чемпионат»: Федерация футбола Армении отказала Григоряну, когда он приехал подписывать контракт

«Чемпионат»: Федерация футбола Армении отказала Григоряну, когда он приехал подписывать контракт

6 ноября 2019, 16:21
7

По информации «Чемпионата», в среду бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян приехал в Федерацию футбола Армении, чтобы подписать согласованный контракт.

Григоряну сообщили, что вопрос о его назначении был пересмотрен, и все договоренности с ним аннулированы. Ему также сказали, что у сборной Армении будет другой тренер.

  • В октябре сборная Армении осталась без главного тренера после отставки Армена Гюльбудагянца.
  • Григорян в качестве тренера четыре раза выигрывал женский чемпионат России.
  • Главное достижение в качестве мужского тренера – победа с «Лучом» в Кубке ФНЛ в 2014 году.

Аршавин: «У меня было скептическое отношение к Григоряну, но оно изменилось. Его назначение в сборную Армении стало бы оправданным шагом»

Селюк: «Человека с такой репутацией, как у Григоряна, не совсем красиво назначать тренером сборной Армении. Это чистый балабол»

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Тамбов Армения Григорян Александр
Комментарии (7)
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McDuff
1573047246
такого тренера упускают
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Decorhome
1573047578
Неужели политика
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Dmitriy 87
1573049292
Селюк поспособствовал)))
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Yev
1573050456
Ну и зря.
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mihail200606
1573058122
Ну и правильно.. Клоун, а не тренер
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Ганнибал Лектор
1573061268
Прочитали интервью Селюка)
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