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  • Аршавин: «У меня было скептическое отношение к Григоряну, но оно изменилось. Его назначение в сборную Армении стало бы оправданным шагом»

Аршавин: «У меня было скептическое отношение к Григоряну, но оно изменилось. Его назначение в сборную Армении стало бы оправданным шагом»

6 ноября 2019, 15:18
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Бывший хавбек сборной России Андрей Аршавин поддержал кандидатуру экс-тренера «Тамбова» Александра Григоряна на пост главного тренера сборной Армении.

«До знакомства с Александром Григоряном у меня было к нему скептическое отношение. Оно изменилось после того, как мы вместе начали работать в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

Он, безусловно, тренер думающий, анализирующий, умеющий готовить тренировочный процесс и выбирать тактику на матч. Он способен признавать свои ошибки и находить интересные решения. Он человек образованный, способный выработать стратегию и ее придерживаться. Вполне логично, что Григорян рассматривается на пост тренера сборной Армении. Думаю, это был бы оправданный шаг со стороны армянской федерации», – сказал Аршавин.

  • В октябре сборная Армении осталась без главного тренера после отставки Армена Гюльбудагянца.
  • Григорян в качестве тренера четыре раза выигрывал женский чемпионат России.
  • Главное достижение в качестве мужского тренера – победа с «Лучом» в Кубке ФНЛ в 2014 году.

Селюк: «Человека с такой репутацией, как у Григоряна, не совсем красиво назначать тренером сборной Армении. Это чистый балабол»


Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Армения Тамбов Аршавин Андрей Григорян Александр
Комментарии (1)
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Frankfurt Am Main
1573044296
Григоряна по человечески жалко,душой в футболе, но. Бывали коменты что он сам был шокирован.
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