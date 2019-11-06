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    Аршавин: «У меня было скептическое отношение к Григоряну, но оно изменилось. Его назначение в сборную Армении стало бы оправданным шагом»

    Бывший хавбек сборной России Андрей Аршавин поддержал кандидатуру экс-тренера «Тамбова» Александра Григоряна на пост главного тренера сборной Армении.

    «До знакомства с Александром Григоряном у меня было к нему скептическое отношение. Оно изменилось после того, как мы вместе начали работать в программе «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

    Он, безусловно, тренер думающий, анализирующий, умеющий готовить тренировочный процесс и выбирать тактику на матч. Он способен признавать свои ошибки и находить интересные решения. Он человек образованный, способный выработать стратегию и ее придерживаться. Вполне логично, что Григорян рассматривается на пост тренера сборной Армении. Думаю, это был бы оправданный шаг со стороны армянской федерации», – сказал Аршавин.

    • В октябре сборная Армении осталась без главного тренера после отставки Армена Гюльбудагянца.
    • Григорян в качестве тренера четыре раза выигрывал женский чемпионат России.
    • Главное достижение в качестве мужского тренера – победа с «Лучом» в Кубке ФНЛ в 2014 году.

    Селюк: «Человека с такой репутацией, как у Григоряна, не совсем красиво назначать тренером сборной Армении. Это чистый балабол»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +596

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Григоряна по человечески жалко,душой в футболе, но. Бывали коменты что он сам был шокирован.

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