Селюк: «Человека с такой репутацией, как у Григоряна, не совсем красиво назначать тренером сборной Армении. Это чистый балабол»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном назначении бывшего главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна на должность тренера сборной Армении.

«Григорян никогда не может возглавить сборную Армении, если к этому вопросу подходить здраво. Нобель Арустамян в своем интервью сказал, что Григорян досконально знает армянский футбол. Считаю, что это не соответствует действительности. Иначе почему этот знаток армянского футбола не пригласил в «Тамбов», который не является топ-клубом России, а только вышел в Премьер-лигу, ни одного футболиста из Армении?

Я не армянин и не претендую на то, что якобы досконально знаю армянский футбол, но на днях, например, подписал Эрика Варданяна из «Пюника» в «Сочи». Так неужели в Армении нет ни одного футболиста, который достоин находиться в таком клубе, как «Тамбов»? А если Григорян не верит, что в Армении есть такие футболисты, то зачем ему тогда возглавлять армянскую сборную? По количеству осетин в «Тамбове» ему ближе возглавить сборную Осетии, а не сборную Армении. В «Анжи» у него, кстати, тоже не было ни одного армянина.

У Григоряна, надо отдать должное, подвешен язык. И всем своим гипотетическим работодателям он рассказывает, что будет делать то, будет делать это… Как он рассказывал в том числе и мне перед подписанием контракта с «Тамбовом». Но в действительности все было наоборот.

Я даю гарантию, что при Григоряне сборная разделится на два лагеря. Этот человек не может сплотить. У него есть свои и чужие. Это было и в «Тамбове». Конкретный пример: Бенито. После ухода Гогуа в ЦСКА Бенито не сыграл ни одной минуты и страдал не из-за спортивных качеств, а из-за подхода Григоряна.

Я понимаю цейтнот ситуации с назначением главного тренера в сборной Армении, так как предыдущего только уволили, до окончания отборочного цикла осталось две игры. И Григорян согласен прийти даже на эти две игры. Знаете, почему? Потому как хочет сыграть с Италией. Его в этой игре больше волнует не результат, а возможность сфотографироваться на фоне сборной Италии и Роберто Манчини – кстати, моего товарища. И потом Григорян будет на «Матч ТВ» всем рассказывать, что когда он играл против сборной Италии, то применял такой-то тактический рисунок.

Это чистый балабол. И это не тренер для сборной, а человек, который уже никем не востребован в России. Поэтому он и ищет себе место под солнцем в Армении. Но в стране, где в большей степени главенствует патриархат, тренер из женского футбола, который гипотетически может возглавить мужскую сборную, вызовет у многих недоумение. Вплоть до того, что сборная может навсегда получить прозвище «девочки», что для Армении будет смерти подобно.

Не забывайте: когда Григорян работал в «Луче», дошло до того, что фанаты этого клуба бросали в него петухом. Не совсем красиво назначать человека с такой репутацией тренером главной команды страны. Я уверен, что президент Федерации футбола Армении этого не допустит», — сказал Селюк.

Григорян в качестве тренера четыре раза выигрывал женский чемпионат России.

Главное достижение в качестве мужского тренера – победа с «Лучом» в Кубке ФНЛ в 2014 году.

Григорян: «Селюк говорил, что я бабский тренер. Но я не просто бабский тренер, а выдающийся бабский тренер»



