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    Григорян: «Селюк говорил, что я бабский тренер. Но я не просто бабский тренер, а выдающийся бабский тренер»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал слова агента Дмитрия Селюка, считающим специалиста в первую очередь женским тренером. Сейчас тамбовцы идут в зоне вылета РПЛ.

    «Селюк говорил, что я бабский тренер. Но я же не просто бабский тренер: по российским меркам я выдающийся бабский тренер. И немножко по европейским меркам – тоже, потому что в финале Лиги чемпионов не каждый играл, и официальный Кубок Италии тоже не каждый выигрывал», – сказал Григорян.

    • Григорян в качестве тренера четыре раза выигрывал женский чемпионат России.
    • Главное достижение в качестве мужского тренера – победа с «Лучом» в Кубке ФНЛ в 2014 году.
    • В воскресенье, 15 сентября, «Тамбов» Григоряна сыграет с ЦСКА.

    Источник: Sports.ru

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