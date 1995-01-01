Григорян: «Селюк говорил, что я бабский тренер. Но я не просто бабский тренер, а выдающийся бабский тренер»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал слова агента Дмитрия Селюка, считающим специалиста в первую очередь женским тренером. Сейчас тамбовцы идут в зоне вылета РПЛ.

«Селюк говорил, что я бабский тренер. Но я же не просто бабский тренер: по российским меркам я выдающийся бабский тренер. И немножко по европейским меркам – тоже, потому что в финале Лиги чемпионов не каждый играл, и официальный Кубок Италии тоже не каждый выигрывал», – сказал Григорян.