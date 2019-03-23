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    Армен Гюльбудагянц

    Тренер
    Имя Армен
    Отчество Ишханович
    Фамилия Гюльбудагянц
    Гражданство Армения
    Дата рождения 19 декабря 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Армения 9 2 6 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.03.2019 Босния и Герцеговина 2 : 1 Армения
    26.03.2019 Армения 0 : 2 Финляндия
    08.06.2019 Армения 3 : 0 Лихтенштейн
    11.06.2019 Греция 2 : 3 Армения
    05.09.2019 Армения 1 : 3 Италия
    12.10.2019 Лихтенштейн 1 : 1 Армения
    15.10.2019 Финляндия 3 : 0 Армения
    15.11.2019 Армения 0 : 1 Греция
    18.11.2019 Италия 9 : 1 Армения
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