Армен Гюльбудагянц
Тренер
|Имя
|Армен
|Отчество
|Ишханович
|Фамилия
|Гюльбудагянц
|Гражданство
|Армения
|Дата рождения
|19 декабря 1966
|Имя
|Армен
|Отчество
|Ишханович
|Фамилия
|Гюльбудагянц
|Гражданство
|Армения
|Дата рождения
|19 декабря 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Армения
|9
|2
|6
|1
|Дата
|Матч
|23.03.2019
|Босния и Герцеговина
|2 : 1
|Армения
|26.03.2019
|Армения
|0 : 2
|Финляндия
|08.06.2019
|Армения
|3 : 0
|Лихтенштейн
|11.06.2019
|Греция
|2 : 3
|Армения
|05.09.2019
|Армения
|1 : 3
|Италия
|12.10.2019
|Лихтенштейн
|1 : 1
|Армения
|15.10.2019
|Финляндия
|3 : 0
|Армения
|15.11.2019
|Армения
|0 : 1
|Греция
|18.11.2019
|Италия
|9 : 1
|Армения