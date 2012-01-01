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    Нагельсман: «Защитники «Лейпцига» действовали сконцентрированно. Большой комплимент Упамекано и Клостерману»

    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман оценил игру защитников своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:0).

    – Вы сказали, что после второго гола матч был закончен. Но у «Зенита» же были моменты после этого. Неужели вы этого не опасались?

    – Я был уверен, что если «Зенит» будет атаковать, мы используем пространство. Защитники действовали сконцентрированно, я особенно ничего не боялся.

    Клостерманн и Упамекано хорошо защищались против Дзюбы. Сборная Германии нуждается в центральном защитнике – Клостерманн может играть на этой позиции?

    – Большой комплимент Упамекано и Клостерманну, они хорошо играли, много выиграли дуэлей в спринте. У нападающих «Зенита» будет не самая приятная ночь.

    • «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
    • В Германии российский клуб уступил со счетом 1:2.

    Источник: Sports

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3733

      Viper for CSKA 1 час назад

      Клостерман очень неожиданно в центре появился и обедни явно не испортил. Такой остроатакующий фланговый бек и так здорово сыграл в центре. Теперь официально умеет все позиции в обороне закрыть. Сборной Германии очень бы пригодился.

      0
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      Рейтинг: +7592

      silver29 1 час назад

      Обратил внимание на достаточное большое количество афроамериканцев в составе Лейпцига, и НИ ОДНОГО у зени, что это ? расизм или недостатки в трансферах ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10236

      vladimir-7 1 час назад

      Да они оба полностью выключили основного игрока Азмуна, а заодно
      и Дзюбу обнулили. Эти защитники супер!!!

      2
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      Рейтинг: +1491

      den161 > vladimir-7 33 минуты назад

      зюба кроме как пободаться на ровном месте ничего и не смог противопоставить

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