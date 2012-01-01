Нагельсман: «Защитники «Лейпцига» действовали сконцентрированно. Большой комплимент Упамекано и Клостерману»

Клостерман очень неожиданно в центре появился и обедни явно не испортил. Такой остроатакующий фланговый бек и так здорово сыграл в центре. Теперь официально умеет все позиции в обороне закрыть. Сборной Германии очень бы пригодился.
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман оценил игру защитников своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:0).
– Вы сказали, что после второго гола матч был закончен. Но у «Зенита» же были моменты после этого. Неужели вы этого не опасались?
– Я был уверен, что если «Зенит» будет атаковать, мы используем пространство. Защитники действовали сконцентрированно, я особенно ничего не боялся.
– Клостерманн и Упамекано хорошо защищались против Дзюбы. Сборная Германии нуждается в центральном защитнике – Клостерманн может играть на этой позиции?
– Большой комплимент Упамекано и Клостерманну, они хорошо играли, много выиграли дуэлей в спринте. У нападающих «Зенита» будет не самая приятная ночь.
- «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
- В Германии российский клуб уступил со счетом 1:2.