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  • Нагельсман: «Защитники «Лейпцига» действовали сконцентрированно. Большой комплимент Упамекано и Клостерману»

Нагельсман: «Защитники «Лейпцига» действовали сконцентрированно. Большой комплимент Упамекано и Клостерману»

6 ноября 2019, 09:10
8

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман оценил игру защитников своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:0).

– Вы сказали, что после второго гола матч был закончен. Но у «Зенита» же были моменты после этого. Неужели вы этого не опасались?

– Я был уверен, что если «Зенит» будет атаковать, мы используем пространство. Защитники действовали сконцентрированно, я особенно ничего не боялся.

Клостерманн и Упамекано хорошо защищались против Дзюбы. Сборная Германии нуждается в центральном защитнике – Клостерманн может играть на этой позиции?

– Большой комплимент Упамекано и Клостерманну, они хорошо играли, много выиграли дуэлей в спринте. У нападающих «Зенита» будет не самая приятная ночь.

  • «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
  • В Германии российский клуб уступил со счетом 1:2.

Источник: Sports
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Нагельсман Юлиан
Комментарии (8)
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vladimir-7
1573021782
Да они оба полностью выключили основного игрока Азмуна, а заодно и Дзюбу обнулили. Эти защитники супер!!!
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Viper for CSKA
1573022746
Клостерман очень неожиданно в центре появился и обедни явно не испортил. Такой остроатакующий фланговый бек и так здорово сыграл в центре. Теперь официально умеет все позиции в обороне закрыть. Сборной Германии очень бы пригодился.
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paracetamol
1573033384
Упамекано ничего не стоило нейтрализовать Зюбу. Хотя негр игрок еще тот. Просто нахрапистый и Зюба засцал.
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Джой
1573033503
Упамекано конечно ТОП
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Рубинище
1573048960
Лейпциг вчера играл идеально. как дома.
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