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    Сабитцер: «Мог бы Дзюба играть в Бундеслиге? Почему нет? Он сильный парень»

    Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Сабитцер подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0). Также футболист прокомментировал игру нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.

    «Тяжелая игра, «Зенит» очень хорошо защищался, но мы сумели создать много хороших моментов, это хорошая игра для нас. Все команды в нашей группе отличные, в Лиге чемпионов всегда трудно побеждать. У соперника есть два-три хороших игрока в защите и в атаке, «Зенит» — тяжелый соперник.

    Мог бы Дзюба играть в Бундеслиге? Почему нет? Он сильный парень. Если ему делать хорошие навесы и создавать для него шансы, он забьет. Так что все возможно», — сказал Сабитцер.

    • «РБ Лейпциг» набрал 9 очков и возглавляет группу G, «Зенит» с 4 очками занимает 3 место.
    • Дзюба в этом сезоне РПЛ забил 9 голов и сделал 9 ассистов в 15 матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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