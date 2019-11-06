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  • Сабитцер: «Мог бы Дзюба играть в Бундеслиге? Почему нет? Он сильный парень»

Сабитцер: «Мог бы Дзюба играть в Бундеслиге? Почему нет? Он сильный парень»

6 ноября 2019, 06:44
12

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Сабитцер подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0). Также футболист прокомментировал игру нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.

«Тяжелая игра, «Зенит» очень хорошо защищался, но мы сумели создать много хороших моментов, это хорошая игра для нас. Все команды в нашей группе отличные, в Лиге чемпионов всегда трудно побеждать. У соперника есть два-три хороших игрока в защите и в атаке, «Зенит» — тяжелый соперник.

Мог бы Дзюба играть в Бундеслиге? Почему нет? Он сильный парень. Если ему делать хорошие навесы и создавать для него шансы, он забьет. Так что все возможно», — сказал Сабитцер.

  • «РБ Лейпциг» набрал 9 очков и возглавляет группу G, «Зенит» с 4 очками занимает 3 место.
  • Дзюба в этом сезоне РПЛ забил 9 голов и сделал 9 ассистов в 15 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Зенит Дзюба Артем Забитцер Марсель
Комментарии (12)
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InterMilLano1908
1573013013
Второй Погребняк будет ни рыба ни мясо, так с пивом пойдет
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DOCTOR PENALTY
1573018629
Дзюба сильный парень, любую лавку отполирует.
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Мост
1573018680
"Сильный парень",его чернявый полностью прекрыл,хоть и габаритами меньше,а в конце ещё мог люлей ему навалять!
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Stavropolets
1573018906
Заберайте
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Ден 781
1573020426
Ща нам с такими игроками сборной, Бельгия как наваляет
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1573021796
За расизм Дзюбе надо впаять дисквалификацию на 5 матчей в ЛЧ.
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vladimir-7
1573022711
Ему навесы нужно точно в голову подавать и то не факт, что будет гол, да и старый он уже, так по базарить немного может. Вот и всё.
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paracetamol
1573022914
Мог бы в Майнце, которого РБ разделал 8-0. "Сильный" парень проиграл 2\3 единоборств какому-то негру, который и толкаться толком не умеет. Просто наш паренек обкакался увидев страшну людоедскую рожу.
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woyser
1573029219
Они ещё долго смеялись в раздевалки над нашими напами)
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SPbZenit12
1573032784
Журналюги сами сделали уже "культ Дзюбы". Отстаньте от него, сколько можно! И хватит его троллить уже. Объективно, это средненький нападающий, но в России либо зек, либо девка лихорадная, либо Дзюба. Так что выбирать не приходится.
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