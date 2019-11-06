Сабитцер: «Мог бы Дзюба играть в Бундеслиге? Почему нет? Он сильный парень»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Сабитцер подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0). Также футболист прокомментировал игру нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.

«Тяжелая игра, «Зенит» очень хорошо защищался, но мы сумели создать много хороших моментов, это хорошая игра для нас. Все команды в нашей группе отличные, в Лиге чемпионов всегда трудно побеждать. У соперника есть два-три хороших игрока в защите и в атаке, «Зенит» — тяжелый соперник.

Мог бы Дзюба играть в Бундеслиге? Почему нет? Он сильный парень. Если ему делать хорошие навесы и создавать для него шансы, он забьет. Так что все возможно», — сказал Сабитцер.