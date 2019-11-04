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  • Marca: Ковач перед увольнением из «Баварии» повздорил с четырьмя игроками

Marca: Ковач перед увольнением из «Баварии» повздорил с четырьмя игроками

4 ноября 2019, 20:47
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Бывший главный тренер «Баварии» Нико Ковач после субботнего поражения от «Айнтрахта» предъявил претензии четырем игрокам команды.

Как сообщает Marca со ссылкой на Bild, хорватский специалист поговорил на повышенных тонах с Сержем Гнабри, Кингсли Команом, Тиаго Алькантарой и Джеромом Боатенгом.

Ковач остался недоволен частыми потерями мяча в исполнении Гнабри, отсутствием бойцовских качеств у Комана, регулярными падениями Алькантары и глупым удалением Боатенга.

  • «Айнтрахт» разгромил «Баварию» со счетом 5:1.
  • В воскресенье клуб объявил об увольнении Ковача.
  • По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, тренер сам подал в отставку.

Источник: Marca
Германия. Бундеслига Бавария Боатенг Джером Алькантара Тиаго Гнабри Серж Коман Кингсли Ковач Нико
Комментарии (2)
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zatonn
1572892674
Ну вообще всё по делу, так оно и было
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DOCTOR PENALTY
1572893447
Ну как тут быть толерантным?...
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