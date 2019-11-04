Marca: Ковач перед увольнением из «Баварии» повздорил с четырьмя игроками

Бывший главный тренер «Баварии» Нико Ковач после субботнего поражения от «Айнтрахта» предъявил претензии четырем игрокам команды.
Как сообщает Marca со ссылкой на Bild, хорватский специалист поговорил на повышенных тонах с Сержем Гнабри, Кингсли Команом, Тиаго Алькантарой и Джеромом Боатенгом.
Ковач остался недоволен частыми потерями мяча в исполнении Гнабри, отсутствием бойцовских качеств у Комана, регулярными падениями Алькантары и глупым удалением Боатенга.
- «Айнтрахт» разгромил «Баварию» со счетом 5:1.
- В воскресенье клуб объявил об увольнении Ковача.
- По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, тренер сам подал в отставку.
Источник: Marca