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    Журналист Фальк: Ковач сам подал в отставку с поста тренера «Баварии»

    Журналист Sport Bild Кристиан Фальк озвучил новые подробности ухода Нико Ковача с поста главного тренера «Баварии».

    По его информации, хорват сам подал в отставку и руководство мюнхенского клуба утвердило его решение.

    • «Бавария» уволила Ковача в воскресенье вечером.
    • Новым тренером команды может стать Массимилиано Аллегри.
    • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам 10 туров.

    Ковач занимает третье место среди тренеров «Баварии» по проценту побед в Бундеслиге

    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Журналист Sport Bild. Аудитория в твиттере - 44,4 тысячи читателей.

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8788

      DeStar 53 минуты назад

      а говорили, что будут верить)

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