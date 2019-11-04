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  • Журналист Фальк: Ковач сам подал в отставку с поста тренера «Баварии»

Журналист Фальк: Ковач сам подал в отставку с поста тренера «Баварии»

4 ноября 2019, 11:52
6

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк озвучил новые подробности ухода Нико Ковача с поста главного тренера «Баварии».

По его информации, хорват сам подал в отставку и руководство мюнхенского клуба утвердило его решение.

  • «Бавария» уволила Ковача в воскресенье вечером.
  • Новым тренером команды может стать Массимилиано Аллегри.
  • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам 10 туров.

Ковач занимает третье место среди тренеров «Баварии» по проценту побед в Бундеслиге

Источник: Твиттер Кристиана Фалька

Журналист Sport Bild. Аудитория в твиттере - 44,4 тысячи читателей.

Германия. Бундеслига Бавария Ковач Нико
Комментарии (6)
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DeStar
1572860173
а говорили, что будут верить)
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lyudmilazhurkov
1572863986
а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---------- https://my.su/bezcam
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DOCTOR PENALTY
1572864554
Вот кого Федуну надо было приглашать, если уж зациклился на иностранце.
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de bruyne
1572875604
Такого тренера уволили... а барса этого шахматиста терпять...
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