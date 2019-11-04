Журналист Фальк: Ковач сам подал в отставку с поста тренера «Баварии»

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк озвучил новые подробности ухода Нико Ковача с поста главного тренера «Баварии».

По его информации, хорват сам подал в отставку и руководство мюнхенского клуба утвердило его решение.

«Бавария» уволила Ковача в воскресенье вечером.

Новым тренером команды может стать Массимилиано Аллегри .

. В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам 10 туров.

Ковач занимает третье место среди тренеров «Баварии» по проценту побед в Бундеслиге