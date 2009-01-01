Аллегри может заменить Ковача в «Баварии»

Хороший тренер и бесплатно считай, как удачно то. Хотя бы наладит обороночку, где проходной двор сейчас, даже не узнать Баварию сейчас
«Бавария» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.
По информации Sport Bild, в пользу итальянского специалиста свидетельствуют как минимум два важных фактора.
Во-первых, Аллегри не связан контрактными обязательствами с другим клубом. Во-вторых, у него есть опыт работы со звездными футболистами.
- В воскресенье вечером «Бавария» уволила Нико Ковача.
- Аллегри по окончании прошлого сезона покинул «Ювентус», где он провел пять лет.