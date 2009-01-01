Аллегри может заменить Ковача в «Баварии»

«Бавария» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.

По информации Sport Bild, в пользу итальянского специалиста свидетельствуют как минимум два важных фактора.

Во-первых, Аллегри не связан контрактными обязательствами с другим клубом. Во-вторых, у него есть опыт работы со звездными футболистами.