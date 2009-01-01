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    Аллегри может заменить Ковача в «Баварии»

    «Бавария» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.

    По информации Sport Bild, в пользу итальянского специалиста свидетельствуют как минимум два важных фактора.

    Во-первых, Аллегри не связан контрактными обязательствами с другим клубом. Во-вторых, у него есть опыт работы со звездными футболистами.

    • В воскресенье вечером «Бавария» уволила Нико Ковача.
    • Аллегри по окончании прошлого сезона покинул «Ювентус», где он провел пять лет.

    Источник: Sport Bild

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +195

      NEONFOL 15 минут назад

      Хороший тренер и бесплатно считай, как удачно то. Хотя бы наладит обороночку, где проходной двор сейчас, даже не узнать Баварию сейчас

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2134

      BlackMurder 32 минуты назад

      Неплохое я б даже сказал усиление было бы!!! Даже шикарное

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1567

      Alekxei Z. 1 час назад

      Было бы здорово.
      такой тренер должен работать.

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