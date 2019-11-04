Ковач занимает третье место среди тренеров «Баварии» по проценту побед в Бундеслиге

В воскресенье вечером Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии».

При хорватском специалисте мюнхенская команда выиграла 66 процентов матчей в Бундеслиге.

Как сообщает Gracenote Live, Ковач занимает третье место в истории клуба по проценту побед в чемпионате.

Только Хосеп Гвардиола (80%) и Карло Анчелотти (73%) имеют лучшие показатели.