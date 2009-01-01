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    Ковач занимает третье место среди тренеров «Баварии» по проценту побед в Бундеслиге

    В воскресенье вечером Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии».

    При хорватском специалисте мюнхенская команда выиграла 66 процентов матчей в Бундеслиге.

    Как сообщает Gracenote Live, Ковач занимает третье место в истории клуба по проценту побед в чемпионате.

    Только Хосеп Гвардиола (80%) и Карло Анчелотти (73%) имеют лучшие показатели.

    • Ковач возглавлял «Баварию» с лета 2018 года.
    • В первом сезоне хорват выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
    • В нынешней кампании мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам 10 туров.

    Источник: Gracenote Live

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