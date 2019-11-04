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  • Васильев: «В 2017 году Мбаппе сказал мне, что ему еще рано переходить в «Реал»

Васильев: «В 2017 году Мбаппе сказал мне, что ему еще рано переходить в «Реал»

4 ноября 2019, 09:59
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Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев объяснил решение нападающего Килиана Мбаппе в 2017 году перейти в «ПСЖ», а не в «Реал».

«Тогда Мбаппе сказал мне, что ему еще рано переходить в «Реал». Он родился в Париже и не хотел уезжать из Франции, не став звездой на родине», – сказал Васильев.

  • «ПСЖ» арендовал Мбаппе в августе 2017 года за 45 миллионов евро.
  • Через год парижане выкупили форварда за 135 миллионов и заключили с ним контракт до 2022 года.
  • В составе столичной команды 20-летний футболист забил 69 голов и сделал 36 ассистов в 97 матчах.

Источник: Telefoot
Франция. Лига 1 Монако ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
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Masteralex
1572871662
а теперь поздно, Реал рассыпался без Роналду, зачем ему такая рассыпавшаяся команда
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