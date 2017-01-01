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    Васильев: «В 2017 году Мбаппе сказал мне, что ему еще рано переходить в «Реал»

    Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев объяснил решение нападающего Килиана Мбаппе в 2017 году перейти в «ПСЖ», а не в «Реал».

    «Тогда Мбаппе сказал мне, что ему еще рано переходить в «Реал». Он родился в Париже и не хотел уезжать из Франции, не став звездой на родине», – сказал Васильев.

    • «ПСЖ» арендовал Мбаппе в августе 2017 года за 45 миллионов евро.
    • Через год парижане выкупили форварда за 135 миллионов и заключили с ним контракт до 2022 года.
    • В составе столичной команды 20-летний футболист забил 69 голов и сделал 36 ассистов в 97 матчах.

    Источник: Telefoot

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