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Главные новости дня. Ужасная травма Гомеша, Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» из-за расистских выкриков

3 ноября 2019, 22:55
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Zubo
1572828439
Травма Облякова страшнее, там просто тихий ужас , кошмар, страшнейшая в истории РПЛ
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