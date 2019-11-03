Главные новости дня. Ужасная травма Гомеша, Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» из-за расистских выкриков

Матч ПФЛ «Интер» – «Анжи» отменен. На поле в Черкесске лежит 20-сантиметровый слой снега.

Журналист Плеттенберг: «Бавария» примет решение по Ковачу 3 ноября».

Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна.

Генеральный директор ЦСКА: «Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты судейства в матче с «Зенитом».

«Мутко против»: «МВД будет использовать футбольные матчи для поиска людей, находящихся в розыске».

«Краснодар» – «Ростов»: Игнатьев и Спайич в добавленное время спасли хозяев от поражения.

Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» из-за расистских выкриков болельщиков.

Андре Гомеш получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом». Сон расплакался, когда увидел травму португальца.

Metaratings: «Динамо» оставит Новикова главным тренером до конца сезона.