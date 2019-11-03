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  • «Мутко против»: «МВД будет использовать футбольные матчи для поиска людей, находящихся в розыске»

«Мутко против»: «МВД будет использовать футбольные матчи для поиска людей, находящихся в розыске»

3 ноября 2019, 17:08
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Руководство МВД будет использовать футбольные матчи для поиска людей, находящихся в розыске. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Во время матча «Динамо»«Ахмат» (1:1) вокруг стадиона установили рамки с камерами с технологией определения лиц. Сотрудникам полиции было дано задание обратить особое внимание на болельщиков грозненцев – среди них искали скрывшихся от следствия людей.

Правда, в итоге полицейские никого так и не обнаружили. С помощью камер удалось задержать только одного фаната «Динамо», которому ранее было запрещено посещение матчей РПЛ — теперь его могут арестовать на несколько суток», – написал автор канала.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Комментарии (2)
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Koshastiy
1572797565
Ну всё блин, лишили беглых зеков последнего развлечения.
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Санёк 17
1572809073
Карасев, Вилкова и его команду арестовать и запекать в духовке при температуре 100 градусов
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