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    «Мутко против»: «МВД будет использовать футбольные матчи для поиска людей, находящихся в розыске»

    Руководство МВД будет использовать футбольные матчи для поиска людей, находящихся в розыске. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    «Во время матча «Динамо»«Ахмат» (1:1) вокруг стадиона установили рамки с камерами с технологией определения лиц. Сотрудникам полиции было дано задание обратить особое внимание на болельщиков грозненцев – среди них искали скрывшихся от следствия людей.

    Правда, в итоге полицейские никого так и не обнаружили. С помощью камер удалось задержать только одного фаната «Динамо», которому ранее было запрещено посещение матчей РПЛ — теперь его могут арестовать на несколько суток», – написал автор канала.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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