Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» из-за расистских выкриков болельщиков

В матче 11-го тура Серии А «Верона» обыграла «Брешию» со счетом 2:1.
Во время игры болельщики «Вероны» позволили себе расистские оскорбления в адрес нападающего «Брешии» Марио Балотелли, после чего итальянский форвард покинул пределы поля и кинул мячом в сторону болельщиков хозяев.
В конечном счете арбитр и игроки обеих команд убедили Балотелли продолжить матч, а по стадиону было сделано объявление диктора с просьбой прекратить оскорбления. В итоге нападающий отметился голом на 85-й минуте.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
- Балотелли перешел в «Брешию» из «Марселя» летом этого года на правах свободного агента.
- В активе Балотелли два гола в текущем сезоне Серии А.
Источник: The Sun