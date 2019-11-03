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    Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» из-за расистских выкриков болельщиков

    В матче 11-го тура Серии А «Верона» обыграла «Брешию» со счетом 2:1.

    Во время игры болельщики «Вероны» позволили себе расистские оскорбления в адрес нападающего «Брешии» Марио Балотелли, после чего итальянский форвард покинул пределы поля и кинул мячом в сторону болельщиков хозяев.

    В конечном счете арбитр и игроки обеих команд убедили Балотелли продолжить матч, а по стадиону было сделано объявление диктора с просьбой прекратить оскорбления. В итоге нападающий отметился голом на 85-й минуте.

    • Балотелли перешел в «Брешию» из «Марселя» летом этого года на правах свободного агента.
    • В активе Балотелли два гола в текущем сезоне Серии А.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6847

      ivanthebest 1 час назад

      А ещё на Русь-матушку что-то катят. У самих там ретардов полный вагон.

      1
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      Рейтинг: +3935

      paracetamol 1 час назад

      И там негров не любят, однако! А валят все на нас!

      2
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      Рейтинг: +12254

      bset 1 час назад

      Вот неженки. У нас тогда бы вообще сборная не должна была на ЧМ ехать от обиды - плохое писали, никто не верил. Ну ничего, доказали на поле, что зря мы на них наговаривали.

      1
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      Рейтинг: +1617

      Томик 1 час назад

      Ребёнка маленького обидели - всем миром уговаривали поиграть в игрушки, уговорили таки. А надо было дисквалифицировать.

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      Рейтинг: +32

      Kruglov2412 > Томик 1 час назад

      Балотели конечно с характером но как вы достали какая разница какой цвет кожи у человека вы футбол смотрите или только думаете как обосрать темнокожих посмотрел бы я на тебя если в твой адрес кричали нецензурные выражения

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      Рейтинг: +1617

      Томик > Kruglov2412 1 час назад

      Вы идиот? Я именно об этом и говорю. Какая разница какой у человека цвет кожи - правила должны быть одинаковы для всех. Ушёл с поля без разрешения судьи - удаление и дисквалификация, а не уговоры и целования в задницу. Я для тупых уже разжёвываю, чтобы всем понятно было.

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