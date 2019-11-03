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  • Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» из-за расистских выкриков болельщиков

Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» из-за расистских выкриков болельщиков

3 ноября 2019, 19:55
11

В матче 11-го тура Серии А «Верона» обыграла «Брешию» со счетом 2:1.

Во время игры болельщики «Вероны» позволили себе расистские оскорбления в адрес нападающего «Брешии» Марио Балотелли, после чего итальянский форвард покинул пределы поля и кинул мячом в сторону болельщиков хозяев.

В конечном счете арбитр и игроки обеих команд убедили Балотелли продолжить матч, а по стадиону было сделано объявление диктора с просьбой прекратить оскорбления. В итоге нападающий отметился голом на 85-й минуте.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Балотелли перешел в «Брешию» из «Марселя» летом этого года на правах свободного агента.
  • В активе Балотелли два гола в текущем сезоне Серии А.

Источник: The Sun
Италия. Серия А Брешиа Верона Балотелли Марио
Комментарии (11)
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Томик
1572802481
Ребёнка маленького обидели - всем миром уговаривали поиграть в игрушки, уговорили таки. А надо было дисквалифицировать.
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bset
1572802643
Вот неженки. У нас тогда бы вообще сборная не должна была на ЧМ ехать от обиды - плохое писали, никто не верил. Ну ничего, доказали на поле, что зря мы на них наговаривали.
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paracetamol
1572803150
И там негров не любят, однако! А валят все на нас!
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ivanthebest
1572804114
А ещё на Русь-матушку что-то катят. У самих там ретардов полный вагон.
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