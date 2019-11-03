Балотелли покинул поле в матче с «Вероной» из-за расистских выкриков болельщиков

В матче 11-го тура Серии А «Верона» обыграла «Брешию» со счетом 2:1.

Во время игры болельщики «Вероны» позволили себе расистские оскорбления в адрес нападающего «Брешии» Марио Балотелли, после чего итальянский форвард покинул пределы поля и кинул мячом в сторону болельщиков хозяев.

В конечном счете арбитр и игроки обеих команд убедили Балотелли продолжить матч, а по стадиону было сделано объявление диктора с просьбой прекратить оскорбления. В итоге нападающий отметился голом на 85-й минуте.

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