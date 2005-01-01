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    Журналист Плеттенберг: «Бавария» примет решение по Ковачу 3 ноября»

    Немецкий журналист издания Sport1 Флориан Плеттенберг сообщает, что руководство «Баварии» примет решение по будущему главного тренера Нико Ковача в воскресенье, 3 ноября.

    «Решение по Ковачу будет принято в воскресенье. Ули Хеннес [президент клуба] и Карл-Хайнц Румменигге [председатель правления клуба] лично обсудят будущее главного тренера «Баварии», – написал Плеттенберг в своем твиттере.

    • В последнем матче Бундеслиги «Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5.
    • Контракт Ковача с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +153

      teodogat 1 час назад

      Коню понятно что в отставку надо чем быстрее тем лучше, понятно ли это Хеннесу?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1213

      PNZ1985 1 час назад

      Венгера в студию)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2720

      InterMilLano1908 > PNZ1985 1 час назад

      Походу Моуринью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2720

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Странно что еще не уволили, просто очень уныло играют

      0
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