Журналист Плеттенберг: «Бавария» примет решение по Ковачу 3 ноября»

Коню понятно что в отставку надо чем быстрее тем лучше, понятно ли это Хеннесу?
Немецкий журналист издания Sport1 Флориан Плеттенберг сообщает, что руководство «Баварии» примет решение по будущему главного тренера Нико Ковача в воскресенье, 3 ноября.
«Решение по Ковачу будет принято в воскресенье. Ули Хеннес [президент клуба] и Карл-Хайнц Румменигге [председатель правления клуба] лично обсудят будущее главного тренера «Баварии», – написал Плеттенберг в своем твиттере.
- В последнем матче Бундеслиги «Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5.
- Контракт Ковача с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.