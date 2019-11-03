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  • Журналист Плеттенберг: «Бавария» примет решение по Ковачу 3 ноября»

Журналист Плеттенберг: «Бавария» примет решение по Ковачу 3 ноября»

3 ноября 2019, 13:27
6

Немецкий журналист издания Sport1 Флориан Плеттенберг сообщает, что руководство «Баварии» примет решение по будущему главного тренера Нико Ковача в воскресенье, 3 ноября.

«Решение по Ковачу будет принято в воскресенье. Ули Хеннес [президент клуба] и Карл-Хайнц Румменигге [председатель правления клуба] лично обсудят будущее главного тренера «Баварии», – написал Плеттенберг в своем твиттере.

  • В последнем матче Бундеслиги «Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту» со счетом 1:5.
  • Контракт Ковача с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.

Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Германия. Бундеслига Бавария Ковач Нико Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (6)
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InterMilLano1908
1572777315
Странно что еще не уволили, просто очень уныло играют
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PNZ1985
1572777780
Венгера в студию)
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teodogat
1572779971
Коню понятно что в отставку надо чем быстрее тем лучше, понятно ли это Хеннесу?
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Migele
1572796705
Без вариантов! Тренеришке с топ-клубе не место!
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Ass_09
1572811728
ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ КОНЕЦ БЕДАМ БАВАРИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КОВАЧ УВОЛЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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