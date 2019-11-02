Гвардиола: «Гюндоган – умный, исключительный игрок. Один из лучших в Европе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отозвался о своем полузащитнике Илкае Гюндогане. Испанец считает немца исключительным футболистом.

«Это очень умный игрок. Я ценю интеллект. Такие футболисты принимают решение максимально быстро. Гюндоган может играть на многих позициях. Он очень стабилен в роли опорного полузащитника. Исключительный игрок, один из лучших в Европе», – полагает тренер, чьи слова приводит Goal.