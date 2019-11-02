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  • Гвардиола: «Гюндоган – умный, исключительный игрок. Один из лучших в Европе»

Гвардиола: «Гюндоган – умный, исключительный игрок. Один из лучших в Европе»

2 ноября 2019, 14:50

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отозвался о своем полузащитнике Илкае Гюндогане. Испанец считает немца исключительным футболистом.

«Это очень умный игрок. Я ценю интеллект. Такие футболисты принимают решение максимально быстро. Гюндоган может играть на многих позициях. Он очень стабилен в роли опорного полузащитника. Исключительный игрок, один из лучших в Европе», – полагает тренер, чьи слова приводит Goal.

  • В текущем сезоне АПЛ Гюндоган поучаствовал в девяти матчах, забил гол.
  • На рынке 29-летний хавбек оценивается в 50 миллионов евро.
  • «Сити» в чемпионате Англии идет на втором месте.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Сити Гюндоган Илкай
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