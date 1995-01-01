Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Гвардиола: «Гюндоган – умный, исключительный игрок. Один из лучших в Европе»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отозвался о своем полузащитнике Илкае Гюндогане. Испанец считает немца исключительным футболистом.

    «Это очень умный игрок. Я ценю интеллект. Такие футболисты принимают решение максимально быстро. Гюндоган может играть на многих позициях. Он очень стабилен в роли опорного полузащитника. Исключительный игрок, один из лучших в Европе», – полагает тренер, чьи слова приводит Goal.

    • В текущем сезоне АПЛ Гюндоган поучаствовал в девяти матчах, забил гол.
    • На рынке 29-летний хавбек оценивается в 50 миллионов евро.
    • «Сити» в чемпионате Англии идет на втором месте.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74320
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru