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Сарри: «Мне не нравится система VAR»

2 ноября 2019, 08:18
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о своем отношении к системе видеоповторов VAR.

«Я предпочитаю, когда игра находится под контролем судей. Это мое личное мнение, хотя я сильно не задумывался по этому поводу. Если вы спросите, нравится ли мне эта система, я скажу «нет». Дело в том, что не все можно обобщить, в том числе фолы за игру рукой. В итоге нам разъясняли новые правила, но я ничего не понял.

Думаю, нужно адаптироваться. Систему придумали, чтобы исправлять явные ошибки, но в других странах она работает иначе. В Европе VAR используют более ограниченно по сравнению с Италией», – сказал Сарри.

  • «Ювентус» лидирует в Серии А после 10 сыгранных туров.
  • Сарри возглавил туринскую команду 16 июня текущего года.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Сарри Маурицио
Комментарии (1)
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Cules2013
1572690303
но я ничего не понял --- ключевая фраза во всём интервью. Может нехер смалить как паровоз, и тогда голова будет яснее?)
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