Сарри: «Мне не нравится система VAR»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о своем отношении к системе видеоповторов VAR.

«Я предпочитаю, когда игра находится под контролем судей. Это мое личное мнение, хотя я сильно не задумывался по этому поводу. Если вы спросите, нравится ли мне эта система, я скажу «нет». Дело в том, что не все можно обобщить, в том числе фолы за игру рукой. В итоге нам разъясняли новые правила, но я ничего не понял.

Думаю, нужно адаптироваться. Систему придумали, чтобы исправлять явные ошибки, но в других странах она работает иначе. В Европе VAR используют более ограниченно по сравнению с Италией», – сказал Сарри.