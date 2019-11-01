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    Сарри: «Мне не нравится система VAR»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о своем отношении к системе видеоповторов VAR.

    «Я предпочитаю, когда игра находится под контролем судей. Это мое личное мнение, хотя я сильно не задумывался по этому поводу. Если вы спросите, нравится ли мне эта система, я скажу «нет». Дело в том, что не все можно обобщить, в том числе фолы за игру рукой. В итоге нам разъясняли новые правила, но я ничего не понял.

    Думаю, нужно адаптироваться. Систему придумали, чтобы исправлять явные ошибки, но в других странах она работает иначе. В Европе VAR используют более ограниченно по сравнению с Италией», – сказал Сарри.

    • «Ювентус» лидирует в Серии А после 10 сыгранных туров.
    • Сарри возглавил туринскую команду 16 июня текущего года.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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