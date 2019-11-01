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    «Какой самый красивый?». РПЛ в преддверии матча «Зенит» – ЦСКА опубликовала видео лучших голов предыдущих встреч

    Завтра, 2 ноября, состоится матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. В преддверии встречи пресс-служба чемпионата опубликовала лучшие голы противостояния за последние десять лет.

    «Настало время отложить все дела на потом и насладиться лучшими голами противостояния «Зенита» и ЦСКА за последние 10 лет.

    Какой из них самый красивый?» – интересуется РПЛ.

    • Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.
    • ЦСКА занимает пятое место.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +965

      Джой 26 минут назад

      Тут все голы невероятно красивы. Конечно выделяются голы Халка и Вагнера.

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