«Какой самый красивый?». РПЛ в преддверии матча «Зенит» – ЦСКА опубликовала видео лучших голов предыдущих встреч

Завтра, 2 ноября, состоится матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. В преддверии встречи пресс-служба чемпионата опубликовала лучшие голы противостояния за последние десять лет.
«Настало время отложить все дела на потом и насладиться лучшими голами противостояния «Зенита» и ЦСКА за последние 10 лет.
Какой из них самый красивый?» – интересуется РПЛ.
- Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
- «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.
- ЦСКА занимает пятое место.
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Источник: твиттер РПЛ