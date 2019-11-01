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  • «Какой самый красивый?». РПЛ в преддверии матча «Зенит» – ЦСКА опубликовала видео лучших голов предыдущих встреч

«Какой самый красивый?». РПЛ в преддверии матча «Зенит» – ЦСКА опубликовала видео лучших голов предыдущих встреч

1 ноября 2019, 17:40
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Завтра, 2 ноября, состоится матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. В преддверии встречи пресс-служба чемпионата опубликовала лучшие голы противостояния за последние десять лет.

«Настало время отложить все дела на потом и насладиться лучшими голами противостояния «Зенита» и ЦСКА за последние 10 лет.

Какой из них самый красивый?» – интересуется РПЛ.

  • Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.
  • ЦСКА занимает пятое место.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (2)
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Джой
1572620359
Тут все голы невероятно красивы. Конечно выделяются голы Халка и Вагнера.
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paracetamol
1572624390
Сначала Саша Керж блистал, теперь время Миши пришло.
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