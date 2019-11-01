«Какой самый красивый?». РПЛ в преддверии матча «Зенит» – ЦСКА опубликовала видео лучших голов предыдущих встреч

Завтра, 2 ноября, состоится матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. В преддверии встречи пресс-служба чемпионата опубликовала лучшие голы противостояния за последние десять лет.

«Настало время отложить все дела на потом и насладиться лучшими голами противостояния «Зенита» и ЦСКА за последние 10 лет.

Какой из них самый красивый?» – интересуется РПЛ.

Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00 по Москве.

«Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате.

ЦСКА занимает пятое место.