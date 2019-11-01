Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лодыгин – о «Зените»: «Спустя время, я понимаю, насколько глубоко полюбил этот город, эту команду»

Лодыгин – о «Зените»: «Спустя время, я понимаю, насколько глубоко полюбил этот город, эту команду»

1 ноября 2019, 11:51
7

Экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился прогнозом на матч 15-го тура РПЛ с участием бывшего клуба против ЦСКА.

«Матч будет нелегкий, но «Зенит» обыграет ЦСКА. Я искренне желаю «Зениту» и петербургским болельщикам всего самого, самого хорошего. Сейчас, спустя время, я понимаю, насколько глубоко полюбил этот город, эту команду, эти цвета и поклонников клуба. Жду победы «Зенита» в чемпионате России и ярких, красивых матчей.

В Лиге чемпионов желаю команде достойно выйти из группы. Поверьте, «Зенит» всегда нацеливался на самые высокие результаты в этом турнире. Не получалось? Да, попадали на команды, которые в тот момент были готовы лучше, однако еще раз подчеркну: мы выходили на поле с одной целью – выигрывать. Этого пожелаю «Зениту» и сейчас. Уверен, команда сможет успешно выступить в Лиге чемпионов. Ничего прямо уж сверхъестественного в соперниках нет», – заявил российский вратарь.

  • Матч «Зенит» – ЦСКА состоится завтра, 2 ноября.
  • Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена».
  • В составе «Зенита» Лодыгин числился с 2013 по 2018-й год.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Газиантеп Лодыгин Юрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
polozovs
1572598631
Ну конечно полюбил, где б тебе ещё столько платили и дали бы поиграть
Ответить
Агасфер
1572603201
В переводе на русский это означает :"Хочу взад"...А кто сейчас не спрогнозирует победу "Зенита" над ЦСКА??? Ума для этого большого не надо,как и знания футбола.Остальное-эпатаж, или риск сделавшего ставку.Остальное узнаем после финального свистка.
Ответить
knikos
1572606306
Сам во всём виноват. Так блестяще начал и потом начал бегать по штрафной почём зря и пенки пропускать .
Ответить
jet andy
1572613042
Жаль Юрка играть хуже стал. А ведь мог быть голкипером номер 1 не только в Зените, но и в сборной.
Ответить
Волька
1572616482
НеудачникВспоминает как был бомжом
Ответить
paracetamol
1572624070
Как бабочки стал пропускать, так и полюбил?
Ответить
starche
1572624817
Отличные слова.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+