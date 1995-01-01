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    Лодыгин – о «Зените»: «Спустя время, я понимаю, насколько глубоко полюбил этот город, эту команду»

    Экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился прогнозом на матч 15-го тура РПЛ с участием бывшего клуба против ЦСКА.

    «Матч будет нелегкий, но «Зенит» обыграет ЦСКА. Я искренне желаю «Зениту» и петербургским болельщикам всего самого, самого хорошего. Сейчас, спустя время, я понимаю, насколько глубоко полюбил этот город, эту команду, эти цвета и поклонников клуба. Жду победы «Зенита» в чемпионате России и ярких, красивых матчей.

    В Лиге чемпионов желаю команде достойно выйти из группы. Поверьте, «Зенит» всегда нацеливался на самые высокие результаты в этом турнире. Не получалось? Да, попадали на команды, которые в тот момент были готовы лучше, однако еще раз подчеркну: мы выходили на поле с одной целью – выигрывать. Этого пожелаю «Зениту» и сейчас. Уверен, команда сможет успешно выступить в Лиге чемпионов. Ничего прямо уж сверхъестественного в соперниках нет», – заявил российский вратарь.

    • Матч «Зенит» – ЦСКА состоится завтра, 2 ноября.
    • Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена».
    • В составе «Зенита» Лодыгин числился с 2013 по 2018-й год.

    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +28

      Волька 1 час назад

      НеудачникВспоминает как был бомжом

      -1
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      Рейтинг: +511

      jet andy 2 часа назад

      Жаль Юрка играть хуже стал. А ведь мог быть голкипером номер 1 не только в Зените, но и в сборной.

      0
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      Рейтинг: +7669

      parevg 3 часа назад

      Город, команду и особенно зарплату...

      -1
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      Рейтинг: +2022

      knikos 4 часа назад

      Сам во всём виноват. Так блестяще начал и потом начал бегать по штрафной почём зря и пенки пропускать .

      0
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      Рейтинг: +5295

      Агасфер 5 часов назад

      В переводе на русский это означает :"Хочу взад"...А кто сейчас не спрогнозирует победу "Зенита" над ЦСКА??? Ума для этого большого не надо,как и знания футбола.Остальное-эпатаж, или риск сделавшего ставку.Остальное узнаем после финального свистка.

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      Рейтинг: +577

      polozovs 6 часов назад

      Ну конечно полюбил, где б тебе ещё столько платили и дали бы поиграть

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