Уткин – о дубле Ларссона: «Чутье? Если это нужно, возьмите играть мою собаку»

Блогер Василий Уткин прокомментировал победу «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России против «Ростова» (2:1).

«Во всех отношениях круто, что «Спартак» все-таки пропустил, потому что если бы сейчас начали отсчет сухой серии обороны под руководством Тедеско (а охотники бы нашлись), стало бы откровенно противно. Но фобия улетучилась, и игра оставила впечатление почти во все стороны приятное. Карпин – человек увлекающийся, и, решив сыграть вторым составом, он вообще оставил на поле одного Попова. Вилюш выглядел просто не готовым к серьезной игре, кажется, он реально недостаточно натренирован после своих «крестов» – первый гол точно про то, что он вне скоростных кондиций, и во втором тоже сыграл как минимум неудачно. Не может быть, чтобы абсолютно всем защитникам требовался отдых. Вилюшу не следовало играть; кажется, штаб Карпина неверно оценил его готовность. Ну, мне так показалось.

Нельзя совсем не контратаковать. Отсутствие серьезных контратакующих угроз в первом тайме со стороны «Ростова» привело к тому, что «Спартак», даже не наращивая давления, просто за счет того, что очень подолгу оставался на половине гостей, довел до ума один момент. Джордан – дубль во второй игре… Меня больше впечатляет, как прицельно он кладет мяч под штангу. Про чутье – если это нужно, возьмите играть в нападение мою собаку. При чем тут чутье, взять второй гол – Песьяков ну совсем плохо сыграл. Выбросил на центр штрафной мяч после удара Бакаева правой, чужой ногой. Несолидно. Не случись этого, то будь у Ларссона чутье – хоть в Тоскане трюфели ищи, ничего бы просто не было.

Тем не менее уверенности «Спартак» точно добирает такими матчами. А игра в атаке и не может сейчас выглядеть сложно и эффективно устроенной. «Ростов» расставил приоритеты, акцентировав все внимание на чемпионате. Раз главной целью было дать отдохнуть лидерам – эта задача решена, недельный цикл обеспечен до конца сезона. Еще мне интересно было посмотреть на юношу Ведерникова, которого согласился продать «Краснодар» и которого «Ростов» выиграл у «Зенита», но игра не шла так, чтобы распробовать потенциальное обаяние молодого латераля. До другого раза, Ведерников!» – написал Уткин.