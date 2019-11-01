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  • Уткин – о дубле Ларссона: «Чутье? Если это нужно, возьмите играть мою собаку»

Уткин – о дубле Ларссона: «Чутье? Если это нужно, возьмите играть мою собаку»

1 ноября 2019, 09:50
25

Блогер Василий Уткин прокомментировал победу «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России против «Ростова» (2:1).

«Во всех отношениях круто, что «Спартак» все-таки пропустил, потому что если бы сейчас начали отсчет сухой серии обороны под руководством Тедеско (а охотники бы нашлись), стало бы откровенно противно. Но фобия улетучилась, и игра оставила впечатление почти во все стороны приятное. Карпин – человек увлекающийся, и, решив сыграть вторым составом, он вообще оставил на поле одного Попова. Вилюш выглядел просто не готовым к серьезной игре, кажется, он реально недостаточно натренирован после своих «крестов» – первый гол точно про то, что он вне скоростных кондиций, и во втором тоже сыграл как минимум неудачно. Не может быть, чтобы абсолютно всем защитникам требовался отдых. Вилюшу не следовало играть; кажется, штаб Карпина неверно оценил его готовность. Ну, мне так показалось.

Нельзя совсем не контратаковать. Отсутствие серьезных контратакующих угроз в первом тайме со стороны «Ростова» привело к тому, что «Спартак», даже не наращивая давления, просто за счет того, что очень подолгу оставался на половине гостей, довел до ума один момент. Джордан – дубль во второй игре… Меня больше впечатляет, как прицельно он кладет мяч под штангу. Про чутье – если это нужно, возьмите играть в нападение мою собаку. При чем тут чутье, взять второй гол – Песьяков ну совсем плохо сыграл. Выбросил на центр штрафной мяч после удара Бакаева правой, чужой ногой. Несолидно. Не случись этого, то будь у Ларссона чутье – хоть в Тоскане трюфели ищи, ничего бы просто не было.

Тем не менее уверенности «Спартак» точно добирает такими матчами. А игра в атаке и не может сейчас выглядеть сложно и эффективно устроенной. «Ростов» расставил приоритеты, акцентировав все внимание на чемпионате. Раз главной целью было дать отдохнуть лидерам – эта задача решена, недельный цикл обеспечен до конца сезона. Еще мне интересно было посмотреть на юношу Ведерникова, которого согласился продать «Краснодар» и которого «Ростов» выиграл у «Зенита», но игра не шла так, чтобы распробовать потенциальное обаяние молодого латераля. До другого раза, Ведерников!» – написал Уткин.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Кубок Спартак Ростов Уткин Василий
Комментарии (25)
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Viper for CSKA
1572591722
Не знаю насчёт сухой серии Тедеско, но обороняться Спартак стал лучше, более организованно. Плюс, мне кажется, что постепенно налаживается система прессинга. С большой долей вероятности, это взаимосвязанные вещи. В атаке пока всё без излишеств, но есть ощущение, что изменилось отношение футболистов к самой игре, стали лучше понимать, что им делать на поле. Первый гол - показатель, всё было сделано классно, умно и уверенно. С моей точки зрения, у Спартака большие перспективы с этим тренером имеются. И у меня, как у болельщика ЦСКА, очень смешанные чувства. Хотя я конечно рад за многочисленных (адекватных) болельщиков красно-белых, тренера, да и чемпионат, который станет только интереснее для нейтрального зрителя.
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vka1970
1572591913
В основном всё верно написал.Валера погнался за двумя зайцами.Если бы его игроки выдержали установку и не пропустили бы мячей, неизвестно как закончился бы матч.Очень вероятно что поражением красно белых.Тогда бы он был весь в цветах и на коне и давал бы совсем другие интервью.А так получается, что Ростов не так и много потерял.Чемпионат у ВГ в приоритете и основная обойма перед матчем с Краснодаром сохранена.
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nik55
1572592097
пень тупой ты Вася ---с Локомотивом тоже чутье было ? и твоя собака умнее тебя
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piligrim1986
1572593488
да ты сам - пес смердящий
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батог
1572598349
Вася, вот ты толстый, а кидает тебя в разные стороны как шарик ! Чушь полную несешь !!!
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shinnik
1572598637
Да красавец просто...)))) " будь у Ларссона чутье – хоть в Тоскане трюфели ищи, ничего бы просто не было."(с)..))
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батог
1572599235
Этот опус видимо под хороший косячок сверстан !
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Grag
1572600598
Бесит этот толстяк. Ему все равно, что ляпнуть лишь бы похайпится.
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trudovik
1572604988
Промес был Антошкой. Давайте уже "наше" имя Ларссону дадим? Чувак-то тащит!
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алдан2014
1572617383
Ау Вася, "недельный цикл" и так бы был,ведь 1/4 только в марте
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