Экс-форвард «Севильи» Кануте: «Кержаков был очень хорош на тренировках»

Бывший нападающий «Севильи» Фредерик Кануте рассказал об опыте игры с Александром Кержаковым.
«Я высокого мнения о Кержакове. Он приносил много пользы «Севилье» на поле и был очень хорош на тренировках. У нас была сумасшедшая конкуренция за попадание в основной состав. Я, Александр и Луис Фабиано выступали на одной позиции и постоянно вытесняли друг друга из состава. Думаю, что каждый стал сильнее после этого.
Немного удивился, когда Кержаков решил вернуться в Россию. Мне казалось, что он останется в «Севилье» или уедет в большой клуб. Но понимаете, у каждого игрока свои мотивы и своя карьера. Только он может решать, где ему лучше всего выступать в тот или иной момент», – вспомнил малиец.
- Кануте и Кержаков выступали вместе за испанский клуб с 2007 по 2008 год.
- В составе испанского клуба форвард из России забил 8 голов в 26 матчах.
Источник: «Известия»