Экс-форвард «Севильи» Кануте: «Кержаков был очень хорош на тренировках»

Бывший нападающий «Севильи» Фредерик Кануте рассказал об опыте игры с Александром Кержаковым.

«Я высокого мнения о Кержакове. Он приносил много пользы «Севилье» на поле и был очень хорош на тренировках. У нас была сумасшедшая конкуренция за попадание в основной состав. Я, Александр и Луис Фабиано выступали на одной позиции и постоянно вытесняли друг друга из состава. Думаю, что каждый стал сильнее после этого.

Немного удивился, когда Кержаков решил вернуться в Россию. Мне казалось, что он останется в «Севилье» или уедет в большой клуб. Но понимаете, у каждого игрока свои мотивы и своя карьера. Только он может решать, где ему лучше всего выступать в тот или иной момент», – вспомнил малиец.