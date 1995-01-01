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    Экс-форвард «Севильи» Кануте: «Кержаков был очень хорош на тренировках»

    Бывший нападающий «Севильи» Фредерик Кануте рассказал об опыте игры с Александром Кержаковым.

    «Я высокого мнения о Кержакове. Он приносил много пользы «Севилье» на поле и был очень хорош на тренировках. У нас была сумасшедшая конкуренция за попадание в основной состав. Я, Александр и Луис Фабиано выступали на одной позиции и постоянно вытесняли друг друга из состава. Думаю, что каждый стал сильнее после этого.

    Немного удивился, когда Кержаков решил вернуться в Россию. Мне казалось, что он останется в «Севилье» или уедет в большой клуб. Но понимаете, у каждого игрока свои мотивы и своя карьера. Только он может решать, где ему лучше всего выступать в тот или иной момент», – вспомнил малиец.

    • Кануте и Кержаков выступали вместе за испанский клуб с 2007 по 2008 год.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Fotball 2 часа назад

      Канате правильно сказал,был хорош на тренировках. Ну и все...

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