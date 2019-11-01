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  • Экс-форвард «Севильи» Кануте: «Кержаков был очень хорош на тренировках»

Экс-форвард «Севильи» Кануте: «Кержаков был очень хорош на тренировках»

1 ноября 2019, 07:10
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Бывший нападающий «Севильи» Фредерик Кануте рассказал об опыте игры с Александром Кержаковым.

«Я высокого мнения о Кержакове. Он приносил много пользы «Севилье» на поле и был очень хорош на тренировках. У нас была сумасшедшая конкуренция за попадание в основной состав. Я, Александр и Луис Фабиано выступали на одной позиции и постоянно вытесняли друг друга из состава. Думаю, что каждый стал сильнее после этого.

Немного удивился, когда Кержаков решил вернуться в Россию. Мне казалось, что он останется в «Севилье» или уедет в большой клуб. Но понимаете, у каждого игрока свои мотивы и своя карьера. Только он может решать, где ему лучше всего выступать в тот или иной момент», – вспомнил малиец.

  • Кануте и Кержаков выступали вместе за испанский клуб с 2007 по 2008 год.
  • В составе испанского клуба форвард из России забил 8 голов в 26 матчах.

Источник: «Известия»
Испания. Примера Севилья Кержаков Александр Кануте Фредерик
Комментарии (2)
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Fotball
1572585166
Канате правильно сказал,был хорош на тренировках. Ну и все...
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алдан2014
1572617763
Гроза воробьев..после Испании совсем у Сашка прицел сбился
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