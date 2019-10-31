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  • Президент «Торпедо»: «Весной клуб будет играть в «Лужниках» или на «Арене Химки»

Президент «Торпедо»: «Весной клуб будет играть в «Лужниках» или на «Арене Химки»

31 октября 2019, 22:50
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Президент «Торпедо» Елена Еленцева рассказала о стадионах, на которых может играть клуб во время реконструкции своей домашней арены.

«Решение еще не принято. По весне есть понимание: это «Лужники». Но рассматриваются и другие варианты. Например, «Арена Химки». По весне решение, думаю, мы примем в течение месяца», – сказала Еленцева.

  • Реконструкция стадиона «Торпедо» начнется во втором квартале 2020 года.
  • Ее осуществит ГК «Инград» – титульный спонсор клуба.
  • После реконструкции вместимость стадиона увеличится до 15 тыс. мест

Источник: «СЭ»
Россия. Кубок Россия. ФНЛ Торпедо
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