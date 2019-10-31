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    Президент «Торпедо»: «Весной клуб будет играть в «Лужниках» или на «Арене Химки»

    Президент «Торпедо» Елена Еленцева рассказала о стадионах, на которых может играть клуб во время реконструкции своей домашней арены.

    «Решение еще не принято. По весне есть понимание: это «Лужники». Но рассматриваются и другие варианты. Например, «Арена Химки». По весне решение, думаю, мы примем в течение месяца», – сказала Еленцева.

    • Реконструкция стадиона «Торпедо» начнется во втором квартале 2020 года.
    • Ее осуществит ГК «Инград» – титульный спонсор клуба.
    • После реконструкции вместимость стадиона увеличится до 15 тыс. мест

    Источник: «СЭ»

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    31.10.2019 22:50
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