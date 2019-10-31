«Тоттенхэм» пожизненно дисквалифицировал 48 болельщиков, перепродавших билеты фанатам «Црвены»

«Тоттенхэм» вычислил и дисквалифицировал 48 болельщиков за перепродажу билетов.
По информации источника, некоторые фанаты лондонского клуба продали билеты болельщикам «Црвены Звезды», которым было запрещено посещать очный матч в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. В итоге на стадионе «Тоттенхэма» присутствовало более 200 фанатов сербской команды.
- Матч «Тоттенхэм» – «Црвена Звезда» закончился разгромной победой хозяев – 5:0.
- УЕФА запретил фанатам сербского клуба посещать матч с «Тоттенхэмом» из-за расистских оскорблений в июльской встрече квалификации Лиги чемпионов с ХИКом (3:2 общ).
Источник: BBC