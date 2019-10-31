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  • «Тоттенхэм» пожизненно дисквалифицировал 48 болельщиков, перепродавших билеты фанатам «Црвены»

«Тоттенхэм» пожизненно дисквалифицировал 48 болельщиков, перепродавших билеты фанатам «Црвены»

31 октября 2019, 21:11
5

«Тоттенхэм» вычислил и дисквалифицировал 48 болельщиков за перепродажу билетов.

По информации источника, некоторые фанаты лондонского клуба продали билеты болельщикам «Црвены Звезды», которым было запрещено посещать очный матч в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. В итоге на стадионе «Тоттенхэма» присутствовало более 200 фанатов сербской команды.

  • Матч «Тоттенхэм» – «Црвена Звезда» закончился разгромной победой хозяев – 5:0.
  • УЕФА запретил фанатам сербского клуба посещать матч с «Тоттенхэмом» из-за расистских оскорблений в июльской встрече квалификации Лиги чемпионов с ХИКом (3:2 общ).

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Тоттенхэм Црвена Звезда
Комментарии (5)
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Maxi_7
1572558557
Когда перекупы окажутся в аду им скажут, что выбраться оттуда очень просто - нужно лишь отжариться на сковороде, пройти стандартный курс ежедневных процедур с раскаленной кочергой в ж.... всего-навсего 10 лет....и в день получения заветного билета на свободу им скажут: " К сожалению, все билеты распроданы...но не стоит отчаиваться, вы можете выкупить билет всего за 999 999 999 лет."
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ItalianFootball
1572591900
Ничего у них родственники и друзья есть.
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ilichkadr
1572881739
А остальным 152-м болельщикам кто продал билеты?
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