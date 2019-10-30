Моуринью готов возглавить «Арсенал»

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью открыт для предложения лондонского «Арсенала».

Руководство лондонского клуба пока не собирается увольнять главного тренера Унаи Эмери, но Моуринью готов провести переговоры с «Арсеналом», сообщает ESPN.

Португальца привлекает возможность выиграть трофей с тремя разными английскими клубами. Моуринью может потребовать гарантии от совета директоров, что для борьбы за титулы выделят нужные средства.

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