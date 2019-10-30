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Моуринью готов возглавить «Арсенал»

30 октября 2019, 17:31
8

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью открыт для предложения лондонского «Арсенала».

Руководство лондонского клуба пока не собирается увольнять главного тренера Унаи Эмери, но Моуринью готов провести переговоры с «Арсеналом», сообщает ESPN.

Португальца привлекает возможность выиграть трофей с тремя разными английскими клубами. Моуринью может потребовать гарантии от совета директоров, что для борьбы за титулы выделят нужные средства.

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Моуринью отказался возглавить «Лион». Португалец ждет предложений из Англии

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Арсенал Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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Aleksey!
1572453137
Маур однозначно ждёт приглашение из АПЛ, видимо хочет наказать МЮ
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Cules2013
1572454177
вот это выглядит явно реалистичнее, чем Эвертон
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lisal
1572458777
Ну не знаю будет ли толк. Но посмотреть было бы интересно. А может и че получилось.
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Бриг
1572461921
Наглость очаровывает
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Bozigit
1572462136
Ждем
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Санёк 17
1572473455
Мне кажется Озил уйдет, потому что этот мистер отвернулся от Озила,сказав ты нам нужен...
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Сенситив
1572473706
Жозе, так в Арсенале - жо па без атак, фантазии от журнашлюшек, как-то так...))
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Граф2019
1572536066
вот бы тульский!!!
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