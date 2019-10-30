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    Моуринью готов возглавить «Арсенал»

    Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью открыт для предложения лондонского «Арсенала».

    Руководство лондонского клуба пока не собирается увольнять главного тренера Унаи Эмери, но Моуринью готов провести переговоры с «Арсеналом», сообщает ESPN.

    Португальца привлекает возможность выиграть трофей с тремя разными английскими клубами. Моуринью может потребовать гарантии от совета директоров, что для борьбы за титулы выделят нужные средства.

    El Chiringuito: Перес ведет переговоры о возвращении Моуринью в «Реал»

    El Chiringuito: Моуринью отказал дортмундской «Боруссии»

    Моуринью отказался возглавить «Лион». Португалец ждет предложений из Англии

    Источник: ESPN

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    30.10.2019 17:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +481

      Сенситив 1 час назад

      Жозе, так в Арсенале - жо па без атак,
      фантазии от журнашлюшек, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +587

      Санёк 17 1 час назад

      Мне кажется Озил уйдет, потому что этот мистер отвернулся от Озила,сказав ты нам нужен...

      0
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      Рейтинг: +1095

      Bozigit 4 часа назад

      Ждем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1305

      Бриг 4 часа назад

      Наглость очаровывает

      0
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      Рейтинг: +75

      lisal 5 часов назад

      Ну не знаю будет ли толк. Но посмотреть было бы интересно. А может и че получилось.

      0
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      Рейтинг: +1125

      FRZZ 5 часов назад

      Это уже интересно, Моур может реабилитироваться и вернуть славу.

      1
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      Рейтинг: +8613

      Cules2013 6 часов назад

      вот это выглядит явно реалистичнее, чем Эвертон

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      Рейтинг: +49

      Aleksey! 6 часов назад

      Маур однозначно ждёт приглашение из АПЛ, видимо хочет наказать МЮ

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      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan 8 часов назад

      Моуринью готов возглавить .... ВСЁ, ЧТО ШЕВЕЛИТСЯ!)))

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