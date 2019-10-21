El Chiringuito: Перес ведет переговоры о возвращении Моуринью в «Реал»

Португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в «Реал».

Журналист Борха Масарро в эфире телепрограммы El Chiringuito сообщил, что президент мадридского клуба Флорентино Перес уже вступил в переговоры с 56-летним специалистом.

Ранее стало известно, что «Реал» может уволить нынешнего главного тренера Зинедина Зидана в случае поражения от «Галатасарая».