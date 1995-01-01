Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    El Chiringuito: Перес ведет переговоры о возвращении Моуринью в «Реал»

    Португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в «Реал».

    Журналист Борха Масарро в эфире телепрограммы El Chiringuito сообщил, что президент мадридского клуба Флорентино Перес уже вступил в переговоры с 56-летним специалистом.

    Ранее стало известно, что «Реал» может уволить нынешнего главного тренера Зинедина Зидана в случае поражения от «Галатасарая».

    • Моуринью работал на «Сантьяго Бернабеу» с 2010 по 2013 год.
    • Под руководством португальца «Реал» за три сезона по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

    Источник: El Chiringuito

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:39
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +562

      levon_man 6 минут назад

      Я за Барсу, но приход Моура уничтожит Реал. Моур не тренер, а водитель автобуса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1793

      SarJr 7 минут назад

      Уволить такого тренера, лучшего в истории, с которым реал взял 3 лч подряд и только именно благодаря ему. Ай, не благодарный ты перес...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1514

      koli4ka 38 минут назад

      только вчерась об этом писал...и вот нате вам,ай да я прозорливый,ай да молодец!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      Serega 68 40 минут назад

      пора уже куда нибудь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2464

      InterMilLano1908 40 минут назад

      Зидан красава ипать он бабок поимеет с переса

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74153
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru