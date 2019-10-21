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  • El Chiringuito: Перес ведет переговоры о возвращении Моуринью в «Реал»

El Chiringuito: Перес ведет переговоры о возвращении Моуринью в «Реал»

21 октября 2019, 10:39
13

Португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в «Реал».

Журналист Борха Масарро в эфире телепрограммы El Chiringuito сообщил, что президент мадридского клуба Флорентино Перес уже вступил в переговоры с 56-летним специалистом.

Ранее стало известно, что «Реал» может уволить нынешнего главного тренера Зинедина Зидана в случае поражения от «Галатасарая».

  • Моуринью работал на «Сантьяго Бернабеу» с 2010 по 2013 год.
  • Под руководством португальца «Реал» за три сезона по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Источник: El Chiringuito

El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

Испания. Примера Реал Моуринью Жозе Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (13)
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InterMilLano1908
1571643953
Зидан красава ипать он бабок поимеет с переса
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Serega 68
1571643982
пора уже куда нибудь
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koli4ka
1571644050
только вчерась об этом писал...и вот нате вам,ай да я прозорливый,ай да молодец!!!
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Saracen Jr
1571645962
Уволить такого тренера, лучшего в истории, с которым реал взял 3 лч подряд и только именно благодаря ему. Ай, не благодарный ты перес...
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levon_man
1571646005
Я за Барсу, но приход Моура уничтожит Реал. Моур не тренер, а водитель автобуса
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fedser
1571654440
Моуриньо как тренер закончился, какой Реал
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Санёк 17
1571657962
Ну пока ведётся переговоры,больные вылечиться опять побеждает, займет первую место в группе, опять травмы, опять проигрыш,ляля тополя,так будет продолжаться, пора привыкать к этому ездаболам....
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