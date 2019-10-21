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  • El Mundo: «Реал» может уволить Зидана в случае поражения от «Галатасарая»

El Mundo: «Реал» может уволить Зидана в случае поражения от «Галатасарая»

21 октября 2019, 08:20
17

Руководство «Реала» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Зинедина Зидана.

По информации El Mundo, французского специалиста могут отправить в отставку в случае поражения от «Галатасарая» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сменить Зидана у руля мадридской команды могут Жозе Моуринью или Массимилиано Аллегри.

  • Матч «Галатасарай» – «Реал» состоится во вторник, 22 октября, в 22:00 по московскому времени.
  • Команда Зидана занимает последнее место в группе ЛЧ по итогам двух туров.
  • В Примере мадридцы занимают вторую строчку в турнирной таблице.

Источник: El Mundo

Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты составляет 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.

Испания. Примера Лига чемпионов Галатасарай Реал Зидан Зинедин
Комментарии (17)
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Я - легенда
1571638947
Форца, Галатасарай! ))
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BlackMurder
1571639096
вот так с уходом одного игрока, рушится команда!!! Реал изжил себя, щас выглядят, как беспомощные котята!!! Цска ,где было видано ,что российский клуб дважды продуплил великий Реал?)))Дело не в Зидане!!!Перес уйди!!я раньше смотрел битву Реал_Барселона,а сейчас что?да мне противно смотреть ,из его величества Реал ,сделали говно!!!!
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Derzkiy1
1571641984
Жозе сразу лучше назначить
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koli4ka
1571644150
22 октября,да в 22 часа..ну что же, ждем 2-2
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Saracen Jr
1571645635
Да зачем?!!! Это же гениальнейший тренер. Лучший в истории!!! Именно же благодаря ему реал выиграл 3 лч!!! Вот никто не может так, ни гвардиола, ни клопп, ни мавр, никто. А вот зидан... Неповторимый. Прям гений. Как такого можно уволить?!
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Xiko
1571652914
Так хотели, так ждали его возвращения))) а что в итоге?)
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Alex1971
1571661044
Ну допустим Реал выиграет у Турков , ну и что? Это проблему не решит, их команду штормит от Переса и звездочек в головах сливочных игроков это во первых во вторых невозможно каждый год чего то выигрывать грибы тоже через год родят а Реал не единственный клуб во вселенной!!! Таковым не был и не будет!!!
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paracetamol
1571671698
А кого поставить?
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Cules2013
1571679906
сомневаюсь в этом
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ItalianFootball
1571729288
А может и не уволить. Спасибо за новость.
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