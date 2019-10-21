El Mundo: «Реал» может уволить Зидана в случае поражения от «Галатасарая»

Руководство «Реала» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Зинедина Зидана.

По информации El Mundo, французского специалиста могут отправить в отставку в случае поражения от «Галатасарая» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сменить Зидана у руля мадридской команды могут Жозе Моуринью или Массимилиано Аллегри.