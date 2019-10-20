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    El Mundo: «Реал» может уволить Зидана в случае поражения от «Галатасарая»

    Руководство «Реала» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Зинедина Зидана.

    По информации El Mundo, французского специалиста могут отправить в отставку в случае поражения от «Галатасарая» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Сменить Зидана у руля мадридской команды могут Жозе Моуринью или Массимилиано Аллегри.

    • Матч «Галатасарай» – «Реал» состоится во вторник, 22 октября, в 22:00 по московскому времени.
    • Команда Зидана занимает последнее место в группе ЛЧ по итогам двух туров.
    • В Примере мадридцы занимают вторую строчку в турнирной таблице.

    Источник: El Mundo

    Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты составляет 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.

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