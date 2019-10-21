El Mundo: «Реал» может уволить Зидана в случае поражения от «Галатасарая»

Руководство «Реала» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Зинедина Зидана.
По информации El Mundo, французского специалиста могут отправить в отставку в случае поражения от «Галатасарая» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Сменить Зидана у руля мадридской команды могут Жозе Моуринью или Массимилиано Аллегри.
- Матч «Галатасарай» – «Реал» состоится во вторник, 22 октября, в 22:00 по московскому времени.
- Команда Зидана занимает последнее место в группе ЛЧ по итогам двух туров.
- В Примере мадридцы занимают вторую строчку в турнирной таблице.
Источник: El Mundo
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